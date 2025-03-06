Cadillac Escalade IQL — удлинённая версия флагманского Escalade.

В 2026 году Cadillac представит удлиненную версию своего флагманского электромобиля — Escalade IQL. Модель станет продолжением Escalade IQ, дебютировавшего в августе прошлого года. Основное отличие IQL — увеличенная до 5,8 м длина кузова. При этом колесная база осталась неизменной.

Общий объем багажника составляет 685 литров с разложенным третьим рядом, 2135 литров за вторым рядом и до 3545 литров при полностью сложенных сиденьях. Пассажиры третьего ряда в удлинённой версии получили дополнительные 11 см пространства для ног и 2,5 см — над головой.

Технические характеристики остались прежними: электромобиль оснащен аккумулятором емкостью 205 кВт·ч, который обеспечивает запас хода до 740 км. В режиме Velocity Max мощность достигает 750 лошадиных сил, а крутящий момент — 1064 Нм. В обычном режиме эти показатели составляют 680 л.с. и 833 Нм соответственно. Разгон до первой сотни занимает 4,7 секунды.

Несмотря на увеличенные размеры, вес модели практически не изменился, остановившись на отметке 3,5 тонны, так как батарея осталась прежней.

Дизайн IQL получил несколько обновлений: задняя стойка стала более вертикальной, а также добавлено третье боковое окно. Задние фонари были слегка удлинены. В салоне доминирует 55-дюймовый дисплей, а звуковая система AKG Studio с 21 динамиком обеспечивает высокое качество звука. Опционально доступна версия с 38 динамиками.

Escalade IQL будет доступен в четырех комплектациях: Luxury, Sport, Premium Luxury и Premium Sport. Стартовая цена составит 130 000 долларов, что эквивалентно 11,6 млн рублей.