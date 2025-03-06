Volkswagen ID.EVERY1 будет предлагаться на переднем приводе с мотором мощностью 94 лс по цене от 20 000 евро.

Volkswagen представил новый концепт электромобиля ID.EVERY1, который станет частью линейки доступных городских электрокаров. Модель позиционируется как демократичный вариант для Европы с ценой от 20 000 евро (около 1,8 млн рублей). ID.EVERY1 сочетает компактные габариты, интересный дизайн и запас хода до 250 км, что делает его идеальным для городских поездок.

Концепт построен на модульной платформе MEB с передним приводом, что подчеркивает его ориентированность на маневренность и экономичность. Длина автомобиля составляет 3,88 м, что ставит его между моделями Up! и Polo. Volkswagen намекает, что ID.EVERY1 может стать духовным преемником Polo, сохраняя традиции бренда как производителя «народных автомобилей».

Технические характеристики скромные: мощность двигателя — 94 лошадиные силы, максимальная скорость — 135 километров в час. Эти параметры подходят для города, но могут быть недостаточными для длительных поездок по загородным трассам. Запас хода в 250 км также ориентирован на короткие дистанции, что ограничивает возможности для длительных автопробегов.

Дизайн ID.EVERY1 выделяется озорной внешностью с клыкообразными габаритными огнями и широкой стойкой колес. Интерьер выполнен в солнечной цветовой гамме с оранжевыми акцентами на белых сиденьях и черной панели приборов. Производитель максимально использовал ограниченное пространство салона, убрав перчаточный ящик, но добавив выдвижной подлокотник. Багажный отсек огорчает своими малыми размерами всего 286 литров, что может стать минусом для некоторых автолюбителей.

Volkswagen планирует запустить серийное производство ID.EVERY1 к 2027 году, наряду с другими доступными электромобилями, такими как ID.2 за 26 000 долларов. Эти модели станут основой «семейства городских электрокаров» бренда. Также ожидается дебют третьего варианта — вероятно, субкомпактного кроссовера, который представят осенью в виде концепта.