Volvo ES90 пришел на замену представительского седана S90.

Новый флагман Volvo, который приходит на смену модели S90, получил название ES90. Этот автомобиль представляет собой не просто обновление, а совершенно новую концепцию. Во-первых, это не классический седан, а хэтчбек. Во-вторых, он полностью электрический и обладает мощностью, превосходящей все предыдущие серийные модели Volvo. Кроме того, ES90 имеет более высокую посадку, чем его предшественник, но при этом сохраняет отличные аэродинамические характеристики. Хотя первые тизерные изображения ES90 намекали на традиционный дизайн, в реальности он выглядит более современно и необычно. Внешний вид сохраняет некоторые черты седана, особенно в области крышки багажника. Однако удлиненная линия крыши, которая плавно переходит в заднюю часть, придает автомобилю форму хэтчбека, что добавляет ему практичности. По данным Volvo, объем багажного пространства составляет 447 литров. Если сложить сиденья в пропорции объем увеличивается до 1 257 литров.

Интерьер ES90 продолжает тенденции, заданные моделями EX90 и EX30. Основное управление осуществляется через 14,5-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, а водитель получает 9-дюймовый дисплей и проекционный экран для отображения скорости и другой важной информации. Панель приборов и двери выполнены в минималистичном стиле, но при этом автомобиль оснащен множеством современных технологий. Среди них — четырехзонный климат-контроль, панорамная крыша с электрохромным затемнением, встроенные приложения Google, система очистки воздуха и датчики, которые предупреждают, если в салоне остался ребенок или домашнее животное. Для любителей качественного звука доступна аудиосистема Bowers & Wilkins с 25 динамиками.

Volvo предлагает три варианта силовых установок для ES90. Базовая версия оснащена одним электродвигателем мощностью 329 лошадиных сил и крутящим моментом 480 Нм, что позволяет разгоняться до 100 километров в час за 6,7 секунды. Электродвигатель установлен на задней оси и приводит в движение задние колеса. В полноприводной версии используются два двигателя, которые вместе выдают 443 л. с. и 670 Нм крутящего момента, сокращая время разгона до 5,3 секунды. Топовая версия Twin Motor Performance оснащена двумя более мощными двигателями, суммарная мощность которых составляет 671 л. с., а крутящий момент — 725 Нм. Это позволяет ES90 разгоняться до 100 км/ч всего за 3,9 секунды. Максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 180 км/ч.

Автомобиль предлагается с двумя вариантами аккумуляторных батарей. Одномоторная версия получит батарею емкостью 92 кВт·ч, а двухмоторные модели — батарею на 106 кВт·ч. Оба варианта впервые для Volvo используют 800-вольтовую архитектуру, что позволяет быстро заряжать автомобиль на станциях мощностью 350 кВт. По оценкам производителя, зарядка от 10% до 80% займет всего 20 минут, что на 10 минут быстрее, чем у EX90.