Roborock Qrevo Curv S5X является упрощенной версией старшей модели Qrevo Curv, при этом сохранив все основные функции.

Roborock расширяет линейку своих умных пылесосов, представив модель Qrevo Curv S5X. Эта версия предназначена для тех, кто хочет получить все преимущества современных технологий автоматизированной уборки без излишеств. Модель S5X — это упрощённая модификация оригинального Qrevo Curv, выпущенного в 2024 году, которая сохранила многие ключевые особенности своего предшественника, но лишилась некоторых премиальных функций ради снижения стоимости.

Главные отличия заключаются в отсутствии шасси AdaptiLift Chassis, которое позволяло предшественнику поднимать корпус на 10 мм для преодоления препятствий. Также в новой версии удалён голосовой ассистент Hello Rocky, предоставлявший возможность управления через приложение. Ещё одно изменение коснулось мощности всасывания: она уменьшена с 185000 Па до 17000 Па, что делает S5X менее мощным, но всё ещё достаточно эффективным для большинства бытовых нужд.

Однако базовые функциональные элементы сохранились. Как и оригинальная модель, S5X оснащён основной щеткой DuoDivide и боковой щеткой FlexiArm Arc, которые обеспечивают тщательную уборку даже в труднодоступных местах. Кроме того, в устройстве сохранена система предотвращения столкновений Reactive Obstacle Avoiding.

Многофункциональная док-станция Multifunctional Dock 3.0 обеспечивает очистку горячей водой и сушку тёплым воздухом после завершения цикла уборки. Горячая вода уничтожает более 99,99% бактерий на швабрах, обеспечивая оптимальную гигиену. Благодаря регулируемым настройкам температуры. Встроенный модуль самоочистки с вращающимися скребками и горячей водой позволяет легко очищать основание док-станции. Система автоматической самоочистки позволяет использовать робот-пылесос до 7 дней без вмешательств со стороны пользователя.

Цена на Qrevo Curv S5X составляет $999,99 (примерно 90 000 рублей) что значительно ниже стартовой цены оригинальной модели ($1599,99).