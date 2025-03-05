Roborock расширяет линейку своих умных пылесосов, представив модель Qrevo Curv S5X. Эта версия предназначена для тех, кто хочет получить все преимущества современных технологий автоматизированной уборки без излишеств. Модель S5X — это упрощённая модификация оригинального Qrevo Curv, выпущенного в 2024 году, которая сохранила многие ключевые особенности своего предшественника, но лишилась некоторых премиальных функций ради снижения стоимости.
Главные отличия заключаются в отсутствии шасси AdaptiLift Chassis, которое позволяло предшественнику поднимать корпус на 10 мм для преодоления препятствий. Также в новой версии удалён голосовой ассистент Hello Rocky, предоставлявший возможность управления через приложение. Ещё одно изменение коснулось мощности всасывания: она уменьшена с 185000 Па до 17000 Па, что делает S5X менее мощным, но всё ещё достаточно эффективным для большинства бытовых нужд.
Однако базовые функциональные элементы сохранились. Как и оригинальная модель, S5X оснащён основной щеткой DuoDivide и боковой щеткой FlexiArm Arc, которые обеспечивают тщательную уборку даже в труднодоступных местах. Кроме того, в устройстве сохранена система предотвращения столкновений Reactive Obstacle Avoiding.
Многофункциональная док-станция Multifunctional Dock 3.0 обеспечивает очистку горячей водой и сушку тёплым воздухом после завершения цикла уборки. Горячая вода уничтожает более 99,99% бактерий на швабрах, обеспечивая оптимальную гигиену. Благодаря регулируемым настройкам температуры. Встроенный модуль самоочистки с вращающимися скребками и горячей водой позволяет легко очищать основание док-станции. Система автоматической самоочистки позволяет использовать робот-пылесос до 7 дней без вмешательств со стороны пользователя.
Цена на Qrevo Curv S5X составляет $999,99 (примерно 90 000 рублей) что значительно ниже стартовой цены оригинальной модели ($1599,99).