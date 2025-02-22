Помимо заметных изменений во внешнем виде, можно отметить обновленный дизайн интерьера и улучшенную звукоизоляцию.

Honda представила обновленную версию своего популярного компактного купе кроссовера HR-V для нового модельного года. Модель получила ряд значительных изменений, включая обновленный дизайн экстерьера, доработки в интерьере, расширенную цветовую гамму, а также улучшенные ходовые характеристики и уровень шумового комфорта. Все эти изменения были внедрены с учетом отзывов владельцев, что делает новинку еще более привлекательной для европейского рынка. Кроме того, Honda представила две новые комплектации, которые расширяют выбор для покупателей.

Внешний вид HR-V претерпел заметные изменения, которые подчеркивают современный и динамичный характер модели. Решетка радиатора теперь оснащена верхней планкой в цвете Crystal Black, что придает передней части автомобиля более стильный и выразительный вид. Передний бампер стал более скульптурным, с четкими характерными линиями, а его нижняя часть дополнена новой глянцевой черной панелью.

Фары также были переработаны: дневные ходовые огни стали более заметными, а общий дизайн фар стал более темным и технологичным. Начиная с комплектации Advance, адаптивный дальний свет стал стандартной опцией, что повышает безопасность вождения в ночное время суток.

Задняя часть автомобиля также получила обновления. Светодиодная полоса, проходящая через всю ширину кузова, была модернизирована, что придает HR-V более современный и узнаваемый вид.Honda расширила цветовую гамму для HR-V, добавив три новых оттенка: Sage Green (зеленый шалфей), Seabed Blue (голубой морской глубины) и Urban Grey (городской серый). Эти цвета подчеркивают элегантность и индивидуальность модели, позволяя покупателям выбрать вариант, который лучше всего соответствует их вкусу.

Салон HR-V также был доработан с учетом пожеланий владельцев. Нижняя часть приборной панели и центральная консоль были переработаны, что сделало доступ к станции беспроводной зарядки более удобным как для водителя, так и для пассажира. Центральная консоль стала более плоской и эргономичной, что повышает ее функциональность.

Кроме того, Honda улучшила звукоизоляцию салона, что делает поездки более тихими и комфортными. Это особенно важно для тех, кто часто путешествует на большие расстояния или ездит по шумным городским дорогам.

Обновленный HR-V получил расширенные функции безопасности и комфорта. Ассистент движения в пробках теперь включает помощь в рулевом управлении, начиная с скорости 1 км/ч, что делает вождение в условиях плотного трафика удобным и безопасным.Honda представила две новые комплектации для HR-V: Advance Style Plus и Advance Plus.

Advance Style Plus выделяется наличием панорамной стеклянной крыши, которая входит в стандартную комплектацию. Это не только добавляет салону ощущение простора, но и делает поездки более приятными, особенно в солнечную погоду. Также в этой комплектации доступна многоракурсная камера, которая помогает при парковке и маневрировании в ограниченном пространстве.

Advance Plus предлагает дополнительные элементы дизайна и эксклюзивные легкосплавные диски, которые подчеркивают спортивный характер модели.

В странах Европы новинка поступит в продажу в конце марта по цене от 34 700 Евро (примерно 3 500 000 рублей).