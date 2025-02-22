Motorola Razr 60 проводную быструю зарядку мощностью 30 Вт и беспроводную зарядку на 15 Вт.

В сети появилась новая информация о предстоящем выпуске Motorola Razr+ (2025), также известного как Razr 60 Ultra. Этот флагманский раскладной смартфон уже активно обсуждается в кругах техноблогеров, однако недавно стало известно, что компания Motorola готовит еще одну модель — Motorola Razr 60. Эта информация подтвердилась благодаря сертификации устройства в Китае, что вызвало новый виток интереса к линейке раскладушек бренда.

Новая модель Razr 60 была замечена в базе данных сертификации 3C под номером XT2553-2. Как следует из названия, это базовая версия в серии Razr 60, которая, вероятно, будет более доступной по цене по сравнению с топовой моделью Razr 60 Ultra. Сертификационный обзор не раскрыл всех подробностей о новинке, однако стало известно, что устройство будет поддерживать зарядный адаптер мощностью 33 Вт с номером модели MC-338L. Это указывает на небольшое улучшение в скорости зарядки по сравнению с предыдущим поколением.

Для сравнения, предыдущая модель Motorola Razr 50 поддерживала проводную быструю зарядку мощностью 30 Вт и беспроводную зарядку на 15 Вт. Таким образом, Razr 60 может получить незначительное увеличение скорости зарядки, что сделает его более удобным для пользователей, ценящих быстрое восстановление заряда батареи. Это особенно важно для современных смартфонов, которые активно используются в течение дня.

Что касается производительности, то Razr 60 Ultra (или Razr+ 2025) уже был замечен на платформе GeekBench, где показал впечатляющие результаты благодаря процессору Snapdragon 8 Elite. Однако базовая модель Razr 60, вероятно, получит более скромные характеристики. Предшественник, Razr 50, был оснащен процессором MediaTek Dimensity 7300X, и есть предположения, что Razr 60 также будет поставляться с этиим процессором, либо получит улучшенный чип от MediaTek или Snapdragon. Точные детали пока остаются неизвестными, но можно ожидать, что Motorola постарается сохранить баланс между производительностью и доступной ценой.