McLaren отметит прошлогоднюю победу в чемпионате мира Формулы-1 выпуском 9 суперкаров Artura и 9 750S в стиле гоночного болида MCL38.

McLaren объявила о выпуске ограниченной серии суперкаров Artura и 750S, чтобы отметить свою победу в чемпионате мира Формулы-1 2024 года. Всего будет выпущено по 9 экземпляров на каждую модель, все 18 суперкаров будут окрашены в уникальную цветовую схему, стилизованную под гоночный автомобиль MCL38, который принёс команде Кубок. Автомобили из этих специальных версий также будет включать в себя часть кузова из углеродного волокна от гоночного автомобиля и автографы двух гонщиков McLaren, Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

Внешний вид этих суперкаров был разработан McLaren Special Operations, подразделением компании, которое занимается индивидуальными заказами, начиная от уникальной окраски и заканчивая постройкой автомобилей в стиле гоночных болидов. Для окраски автомобилей использовалась комбинация цветов Papaya Orange и Anthracite. Несмотря на то, что Artura и 750S имеют некоторые различия в дизайне, оба автомобиля имеют общие элементы, такие как полосы папайи на переднем сплиттере и зеркалах, а также руль с открытым углеродным волокном на 750S.

Обе модели оснащены расширенными порогами из углеродного волокна, подписанными Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри, а также линейной графикой, напоминающей победоносный болид MCL38. Кроме того, на подголовниках автомобилей размещены лавровые венки чемпионов, а на дверях — логотип из девяти звезд. В передней части автомобилей, под капотом, находится табличка с рекордами трассы, на которой указаны поул-позиции, победы в гонках и самые быстрые круги, зафиксированные MCL38 в сезоне 2024 года. Внутри автомобилей также есть табличка, изготовленная из кузова из углеродного волокна от снятого с производства болида F1. Тормозные суппорты Papaya и черные диски завершают гоночный вид автомобилей.

Никаких других изменений в эти автомобили не было внесено. Учитывая ограниченное количество выпущенных автомобилей и их значимость для бренда и его гоночного наследия, цена на эти специальные издания, скорее всего, будет высокой. Однако, несмотря на это, весь тираж будет в первую очередь предложен самым преданным клиентам McLaren — если он еще не распродан.