Новинка оснащается большим 6,9-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц, батареей на 6000 мА·ч и 50 Мп камерой.

ZTE представила новую модель в своей популярной серии смартфонов Blade V70 — устройство под названием Blade V70 Max. Смартфон появился на официальном сайте производителя, присоединившись к уже существующим моделям Blade V70 и Blade V70 Design. Хотя на сайте указаны основные характеристики устройства, многие детали, включая цену и точные параметры камер, остаются неизвестными.

Одной из ключевых особенностей Blade V70 Max является его большой 6,9-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц. Такой экран обеспечивает плавную анимацию и комфортное взаимодействие с контентом, будь то игры, просмотр видео или работа с приложениями. В сочетании с мощной батареей емкостью 6000 мАч, которая поддерживает проводную зарядку мощностью 22,5 Вт, этот смартфон обещает стать надежным спутником для пользователей, ценящих долгую автономность. Производитель заявляет, что даже после 800 циклов зарядки аккумулятор сохранит до 80% своей первоначальной емкости, что говорит о его долговечности.

В плане фотографических возможностей Blade V70 Max оснащен основной камерой на 50 мегапикселей, которая способна делать качественные снимки в любых условиях освещения. Однако характеристики двух дополнительных камер остаются нераскрытыми, что оставляет пространство для предположений о их назначении — будь то широкоугольный объектив, макрокамера или датчик глубины. Дизайн устройства выполнен в классическом стиле: каплевидный вырез для фронтальной камеры и заметный подбородок, что характерно для многих смартфонов среднего ценового сегмента.

ZTE уделила внимание и прочности устройства. Смартфон способен выдерживать падения с высоты до 1,5 метра, что делает его устойчивым к случайным повреждениям. Кроме того, он имеет рейтинг защиты IP54, что означает защиту от пыли и брызг воды. Это делает Blade V70 Max подходящим выбором для тех, кто ведет активный образ жизни или часто использует телефон в неблагоприятных условиях.

На программном уровне Blade V70 Max работает на базе фирменной оболочки MyOS, разработанной ZTE, поверх операционной системы Android. Производитель заявляет, что пользовательский интерфейс останется таким же плавным и отзывчивым, как в первый день использования, даже спустя четыре года. Как именно ZTE планирует достичь такой стабильности, пока неясно, но это обещание звучит довольно амбициозно и может стать важным аргументом для покупателей.

Еще одной интересной функцией является «Live Island 2.0» — разработка ZTE, которая напоминает Dynamic Island от Apple. Эта функция предоставляет быстрый доступ к уведомлениям и элементам управления, делая взаимодействие с устройством более интуитивно понятным и удобным.