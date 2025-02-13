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Zerox852
Garmin представила смарт-часы Descent G2 с AMOLED-дисплеем и автономностью до 10 дней
Garmin Descent G2 разработаны для любителей дайвинга и способны выдерживать погружение на глубину до 100 метров.

Garmin недавно анонсировала новую модель смарт-часов линейки Descent – Descent G2. Часы сочетают в себе функциональность и передовые технологии.

Descent G2 – это смарт-часы, специально разработанные для любителей подводных приключений. Они способны выдерживать погружения на глубину до 100 метров и давление до 10 атмосфер. Аккумулятор этих часов рассчитан на работу до 27 часов в режиме погружения.

Смарт-часы оснащены большим 1,2-дюймовым AMOLED-экраном с сенсорным управлением, который легко читается даже под водой. Функции, предназначенные для дайвинга, включают в себя: компас, различные режимы погружения (одно- и многогазовые), увеличение размера текста для удобства восприятия важной информации, такой как время NDL, вариометрию, а также графики скорости в приложении Garmin Dive.

Главной особенностью является функция готовности к погружению, которая оценивает состояние организма на основе таких показателей, как сон, стресс и физическая активность. Подключение к нескольким спутниковым системам GNSS помогает точно определять местоположение точек входа и выхода на поверхность.

Помимо дайвинга, Descent G2 предлагают целый ряд функций для мониторинга состояния здоровья и физической активности. Часы отслеживают пульс, сон, уровень гидратации, дыхание и физическую активность. Синхронизация с устройствами на базе iOS и Android позволяет получать уведомления о сообщениях, электронных письмах и других событиях, а также делиться статистикой тренировок через приложение Garmin Connect. В случае возникновения чрезвычайной ситуации часы могут быть связаны с устройством inReach Mini 2 для отправки сигнала бедствия через спутник.

Descent G2 доступны в двух цветовых решениях: с серым корпусом и розовым ремешком, а также в полностью черной версии. Приобрести новинку можно по цене $700 (примерно 65 000 рублей).

#смарт-часы #garmin descent g2
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