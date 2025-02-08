Noise Master Buds это премиальные наушники с ANC до 49 дБ, кодеком LHDC 5.0 и дизайном в стиле AirPods Pro.

Noise официально объявила о выпуске своих новых премиальных наушников — Noise Master Buds. Устройство было замечено на постере в интернет-магазине Amazon, где раскрыты ключевые детали, включая дату выхода, дизайн и основные характеристики.

Изначально предполагалось, что Noise Master Buds поступят в продажу 11 февраля 2025 года. Однако, согласно последним данным, релиз перенесен на 13 февраля. Ранее компания публиковала лишь краткие тизеры, которые не раскрывали ни технических характеристик, ни деталей дизайна. Теперь же благодаря новому постеру на Amazon India мы получили больше информации о внешнем виде и возможностях наушников.

Noise Master Buds выполнены в внутриканальном дизайне со стержнем, что делает их визуально похожими на Apple AirPods Pro. Модель представлена в двухцветной серо-черной гамме, которая, судя по всему, будет использована и для зарядного футляра. На верхней части футляра заметна гравировка «Sound by Bose». Это не случайно: Bose, известный производитель аудиотехники, еще в 2023 году сделал стратегические инвестиции в Noise. Теперь компании, похоже, объединили усилия для создания премиального звукового решения.

Согласно последнему тизеру, Noise Master Buds оснащены адаптивной системой активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 49 децибел. Это позволит пользователям наслаждаться музыкой или разговорами без отвлекающего фонового шума. Кроме того, наушники поддерживают аудиокодек LHDC 5.0, который обеспечивает минимальную задержку звука и улучшенное качество воспроизведения. Это особенно важно для любителей видеоигр и просмотра видео, где синхронизация звука и изображения играет ключевую роль.