Gigabyte GB-BRU5-225H предлагает компактные размеры, мощный процессор и 96 Гб ОЗУ.

Gigabyte представила новинку в линейке мини-ПК — модель GB-BRU5-225H. Устройство сочетает в себе компактные габариты и высокую производительность, ориентированную на решение ресурсоемких задач, от обработки мультимедиа до работы с виртуализацией. В основе системы лежит процессор Intel Core Ultra 5 225H — современный гибридный чип с архитектурой Meteor Lake, который обеспечивает не только энергоэффективность, но и значительный прирост мощности благодаря оптимизированным P- и E-ядрам.

Одним из ключевых преимуществ устройства стала поддержка оперативной памяти DDR5 объемом до 96 ГБ (два слота SO-DIMM) с частотой 6400 МГц. Для хранения данных предусмотрены три слота M.2: два из них формата 2280 поддерживают накопители NVMe PCIe 4.0 и SATA III, что позволяет комбинировать скорость SSD с высокой емкостью. Третий слот M.2 2230 занят модулем Intel Wi-Fi 6E AX210, обеспечивающим беспроводное подключение к сетям стандарта 6 ГГц, а также Bluetooth 5.3 для периферии.

Для проводного соединения мини-ПК оснащен портом Ethernet 2.5 Гбит/с. Однако настоящим «козырем» стали интерфейсы Thunderbolt 4 (до 40 Гбит/с), которые поддерживают подключение внешних GPU, высокоскоростных хранилищ и даже мониторов с разрешением до 8K. Два порта HDMI 2.1 и USB Type-C 3.2 Gen 2 (с альтернативным режимом DisplayPort) позволяют организовать мультимониторную конфигурацию. На передней панели расположен разъем USB 3.2 Gen 2 для быстрого доступа к флеш-накопителям, а блок питания реализован через USB-C с поддержкой PD 3.0, что сокращает количество кабелей на столе.

При размерах 112,6 × 119,4 × 34,4 мм устройство легко помещается за монитором благодаря креплению VESA 75/100. Защиту от кражи обеспечивает Kensington Lock, а эффективное охлаждение с пассивным радиатором и вентилятором с регулируемыми оборотами гарантирует стабильную работу даже при высокой нагрузке.