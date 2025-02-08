AOC CQ27G4ZH может похвастаться разрешением QHD 2560 x 1440 пикселей на панели VA с кривизной 1500R и временем отклика 0,3 мс.

AOC представила новый игровой монитор под названием CQ27G4ZH. Это 27-дюймовый изогнутый дисплей, предназначенный для любителей соревновательных видеоигр и тех, кто ценит высокое качество графики. Модель обладает разрешением QHD (2560 x 1440 пикселей) и использует панель типа VA с радиусом кривизны 1500R.

Одной из ключевых особенностей этого монитора является высокая частота обновления – 300 Гц, которая обеспечивает плавность движений даже в самых динамичных сценах. Время отклика составляет всего 0,3 миллисекунды (MPRT), что сводит к минимуму размытие изображения и задержку ввода. Поддержка технологии HDR10 значительно улучшает контрастность и насыщенность цвета. Яркость дисплея достигает 300 нит, а коэффициент контрастности – впечатляющие 80 миллионов к одному.

Монитор предлагает несколько вариантов подключения: два разъема HDMI 2.1, порт DisplayPort 1.4 и выход для наушников 3,5 мм. В комплект поставки входит кабель HDMI, а также предусмотрена возможность установки замка Kensington для защиты устройства от кражи. Эргономичная подставка позволяет регулировать высоту на 130 мм, наклонять экран в диапазоне от -5 до +23, поворачивать его на ±20 и вращать на 90 градусов в обе стороны.

Цветопередача у CQ27G4ZH на высоте: он охватывает 91% цветовой гаммы DCI-P3 и 100% sRGB. Благодаря поддержке HDR10 и технологии Adaptive-Sync, игровой процесс становится еще более захватывающим за счет уменьшения разрывов экрана и увеличения четкости изображения. Кроме того, монитор оснащен функцией снижения синего света и технологией Flicker-Free, чтобы уменьшить усталость глаз при длительных игровых сессиях.

Для геймеров предусмотрены дополнительные настройки, такие как Black Equalizer для улучшения видимости в темных локациях, настройка Game Color для оптимизации цветовых параметров, а также предустановленные игровые режимы, функция Motion Blur Reduction для устранения смазывания движущихся объектов, Shadow Control для управления теневыми областями и Frame Counter для отслеживания частоты кадров.