Такой реактор способен эффективно производить жизненно важные медицинские изотопы.

На фоне увеличения числа случаев заболевания раком и возрастающего спроса на диагностические процедуры учёные всего мира стремятся найти решение проблемы дефицита медицинских изотопов.

Стартап Astral Systems, основанный учеными Бристольского университета, разработал инновационную технологию многостадийного термоядерного синтеза (MSF), позволяющую создавать компактные реакторы размером с обычный персональный компьютер. Эти реакторы способны производить критически важные медицинские изотопы с высокой эффективностью.

Компания привлекла инвестиции в размере 4,5 миллиона фунтов стерлингов (около 5,5 миллионов долларов США) от венчурных фондов Speedinvest и Playfair для дальнейшего развития и коммерциализации своей технологии MSF. Эта система обещает значительно улучшить производительность, снизить эксплуатационные расходы и повысить общую эффективность по сравнению с существующими методами производства изотопов.

Талмон Файрстоун, основатель и генеральный директор Astral Systems, а также приглашенный исследователь Бристольского университета, отметил: «Наука ядерной медицины играет ключевую роль в борьбе против рака на протяжении нескольких десятилетий. Она предоставляет врачам инструменты для выявления раковых клеток и лечения опухолей прямо на месте».

Медицинские изотопы представляют собой радиоактивные элементы, играющие важную роль в диагностике и лечении различных заболеваний. Их способность испускать радиацию используется в медицине для создания изображений внутренних органов и тканей, что позволяет специалистам точно определять местоположение опухолей и других патологических изменений.

Благодаря этим изотопам врачи могут проводить раннюю диагностику онкологических заболеваний и применять целевые методы терапии, направленные на уничтожение раковых клеток. Также изотопы используются в качестве маркеров для определения наличия определенных веществ в организме пациента, что существенно повышает точность диагностики и лечения.