Cubot GT 1 могут похвастаться длительным временем работы, ярким AMOLED-экраном и большой батареей.

Cubot, известная своими смартфонами, представила новые смарт-часы, оснащённые AMOLED-экраном и заявленные производителем как водонепроницаемые. Часы поддерживают работу с двухдиапазонным GPS.

Новинка называется Cubot GT 1 и доступна для приобретения по цене 60 евро (примерно 6 000 рублей). За свою цену эти умные часы предлагают довольно неплохие характеристики. Одной из ключевых особенностей является поддержка двухдиапазонного GPS, что позволяет использовать часы не только для отслеживания пройденного расстояния во время тренировок, но и для навигации, помогающей вернуться к начальной точке маршрута. Это может оказаться полезным, например, при занятиях бегом в незнакомых местах.

Часы заявлены как водонепроницаемые с испытательным давлением до 5 АТМ и сертифицированы по стандарту IP69K, что подтверждает их устойчивость к воздействию пыли и влаги. Экран размером 1,43 дюйма выполнен по технологии AMOLED и обладает разрешением 466 x 466 пикселей. Управление осуществляется как через сенсорный дисплей, так и с помощью физических кнопок.

Как и большинство современных смарт-часов, Cubot GT 1 поддерживает отображение уведомлений с сопряжённого смартфона, управление музыкой и предлагает множество спортивных режимов для мониторинга активности. Встроенный оптический датчик способен измерять частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови. Также часы анализируют качество и продолжительность сна, регистрируют уровень стресса, позволяют устанавливать тренировочные цели и отслеживать прогресс.

Аккумулятор ёмкостью 480 мАч обеспечивает до 22 часов непрерывной работы GPS-трекинга и до 10 дней активного использования.