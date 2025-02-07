boAt Nirvana X TWS наушники выпущены с режимом LDAC, режимом низкой задержки 60 мс и оснащенные двумя драйверами.

boAt презентовала в Индии свои новые беспроводные наушники получившие название Nirvana X TWS, которые выделяются наличием двух драйверов, интеграции искусственного интеллекта и рядом игровых функций.

Модель Nirvana X TWS оснащена двумя видами драйверов: 10-миллиметровыми динамическими и высокоточными Knowles HiFi сбалансированными арматурными излучателями, что позволяет значительно улучшить качество звука. Эта комбинация предназначена для создания глубокого баса и чистых высоких частот, обеспечивая тем самым насыщенное и объемное звучание.

Кроме того, наушники поддерживают функцию многоточечного подключения, которая дает возможность одновременного соединения с двумя устройствами, что особенно удобно при использовании нескольких гаджетов одновременно.

Для обеспечения четкого наилучшего качества записи голоса boAt внедрила систему из четырех микрофонов, дополненную технологией AI-ENx. Эта технология использует искусственный интеллект для подавления фонового шума и улучшения качества передачи речи, делая звонки комфортными даже в шумных условиях.

Поддержка стандарта Hi-Res Audio с режимом LDAC предоставляет пользователям возможность наслаждаться высоким качеством аудио без потерь. А с помощью приложения boAt Hearables можно настроить звуковые профили и другие параметры под индивидуальные предпочтения.

Среди других особенностей стоит отметить поддержку boAt Spatial Audio, создающего эффект объемного звучания, а также boAt Adaptive EQ на основе технологий компании Mimi, который автоматически адаптирует эквалайзер под слух конкретного пользователя. Для геймеров предусмотрена функция Beast Mode, обеспечивающая минимальную задержку сигнала всего в 60 миллисекунд, что делает игровой процесс максимально плавным и отзывчивым.

Наушники также обладают функцией обнаружения в ухе, что позволяет автоматически останавливать музыку при их снятии, и поддержкой Google Fast Pair для быстрого и удобного сопряжения с Android-устройствами. Кроме того, они защищены от попадания пыли и влаги по стандарту IPX5, что делает их подходящими для использования в любых погодных условиях.

Время автономной работы у модели до 40 часов при полной зарядке кейса. Благодаря технологии ASAP Charge всего 15 минут зарядки обеспечивают до 120 минут прослушивания музыки, что очень удобно в ситуациях, когда нет возможности долго заряжать устройство.

В настоящий момент boAt Nirvana X TWS доступен к покупке цене 2799 индийских рупий ( примерно 3 200 рублей). На выбор покупателям предлагаются четыре цвета: Galactic Red, Cosmic Onyx, Mist Blue и Smoky Amethyst.