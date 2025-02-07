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Zerox852
Aoostar представила мини-ПК GT37 с процессором AMD Ryzen AI9 HX 370 и 32 ГБ ОЗУ
Aoostar GT37 несмотря на удивительно маленький размер обладает впечатляющей мощностью.

Aoostar представила мини-ПК GT37, который уже доступен для предзаказа по цене 5299 юаней (примерно 70 000 рублей), а официальный запуск запланирован на 20 февраля. Рассмотрим подробнее его технические характеристики.

Новинка обладает компактными размерами — всего 112 мм x 106 мм x 60 мм и весом 0,5 кг, что позволяет беспрепятственно расположить его на любом рабочем столе. В основе устройства лежит чипсет AMD Ryzen 9 HX 370, основанный на архитектуре Zen 5, с 12 ядрами и 24 потоками. Базовая частота составляет 3,3 ГГц, а максимальная — 5,1 ГГц. Особенностью данного процессора является интеграция архитектуры AMD XDNA 2 NPU, которая обеспечивает вычислительные мощности искусственного интеллекта на уровне 50 TOPS, что существенно облегчает работу с ИИ и общую интеллектуальную производительность системы.

Графическая подсистема представлена интегрированной видеокартой AMD Radeon 890M, работающей на архитектуре RDNA 3.5. Она оснащена 16 вычислительными блоками (CU) и функционирует на частоте 2900 МГц, что обеспечивает высокий уровень производительности.

В стандартной комплектации GT37 предлагает 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X с частотой 8000 МГц, что способствует высокой скорости передачи данных и повышению общей эффективности работы системы.

Хранилище представлено двумя слотами M.2 2280 PCIe 4.0 x4, позволяющими установить до 4 ТБ SSD-дисков. Кроме того, мини-ПК оснащен интерфейсом OCuLink, который поддерживает подключение внешнего графического ускорителя (eGPU) без необходимости занимать слоты M.2, тем самым увеличивая возможности расширения системы.

Подключение обеспечивается поддержкой Wi-Fi 7 и двумя портами Ethernet 2.5G. Мини-ПК также оснащен портом USB4 с пропускной способностью 40 Гбит/с, несколькими портами USB 3.2 Gen2, HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1, что позволяет подключать до трех мониторов с разрешением 4K при 120 Гц или одного 8K-дисплея с той же частотой кадров.

Корпус GT37 изготовлен из алюминиевого сплава методом фрезеровки на станке с числовым программным управлением. Охлаждение осуществляется за счет системы Glacier Cooling 3.0, включающей радиатор с испарительной камерой VC и специальные турбины, что помогает эффективно отводить тепло и обеспечивать тихую работу устройства даже при высоких нагрузках.

#мини-пк #amd ryzen ai9 hx 370 #aoostar gt37
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