Kamrui Essenx E1 — компактный мини-ПК с процессором Intel N150, поддержкой до 16 ГБ RAM и 2 ТБ SSD, подходящий для повседневных задач.

Рынок мини-ПК продолжает расти, предлагая решения для различных категорий покупателей, включая тех, кто ищет устройства с хорошим соотношением цены и качества. Kamrui Essenx Е1 – одна из таких моделей, которая теперь оснащена процессором Intel Twin Lake.

Процессор Intel N150, установленный в Essenx E1, хоть и не обладает выдающейся вычислительной мощностью, но способен справляться с большинством простых задач, таких как веб-серфинг, работа с документами и просмотр видео. Четырехъядерный, четырехпоточный чип справляется со своей задачей, обеспечивая плавность работы в большинстве сценариев использования. Устройство поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и до 2 ТБ SSD-накопителя. Важно отметить, что оба этих компонента могут быть заменены, что позволяет легко модернизировать систему в будущем.

Компактные размеры Essenx E1 впечатляют: всего 9,9 х 9,9 х 3,8 сантиметра. При этом мини-ПК оснащен широким спектром интерфейсов, включая HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, два порта USB 3.2 Gen 2, гигабитный Ethernet и два USB 2.0. Как и ожидалось от устройства такого размера, в нем отсутствует дискретная видеокарта, однако встроенная графика Intel Iris Xe с 24 исполнительными блоками (EU) должна удовлетворять потребности большинства пользователей в нетребовательных графических приложениях. Тем не менее, тяжелые задачи, такие как запуск современных игр или обработка видео, могут оказаться слишком сложными для этого интегрированного GPU.

На момент написания обзора стоимость базовой модели с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD начинается от $189 (примерно 19 000 рублей). Более продвинутая версия с удвоенной памятью и терабайтом хранилища обойдется в $319 (примерно 32 000 рублей).