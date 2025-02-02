Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zerox852
Представлен бюджетный мини-ПК Kamrui Essenx Е1 с процессором Intel N150
Kamrui Essenx E1 — компактный мини-ПК с процессором Intel N150, поддержкой до 16 ГБ RAM и 2 ТБ SSD, подходящий для повседневных задач.

Рынок мини-ПК продолжает расти, предлагая решения для различных категорий покупателей, включая тех, кто ищет устройства с хорошим соотношением цены и качества. Kamrui Essenx Е1 – одна из таких моделей, которая теперь оснащена процессором Intel Twin Lake.

Процессор Intel N150, установленный в Essenx E1, хоть и не обладает выдающейся вычислительной мощностью, но способен справляться с большинством простых задач, таких как веб-серфинг, работа с документами и просмотр видео. Четырехъядерный, четырехпоточный чип справляется со своей задачей, обеспечивая плавность работы в большинстве сценариев использования. Устройство поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и до 2 ТБ SSD-накопителя. Важно отметить, что оба этих компонента могут быть заменены, что позволяет легко модернизировать систему в будущем.

Компактные размеры Essenx E1 впечатляют: всего 9,9 х 9,9 х 3,8 сантиметра. При этом мини-ПК оснащен широким спектром интерфейсов, включая HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, два порта USB 3.2 Gen 2, гигабитный Ethernet и два USB 2.0. Как и ожидалось от устройства такого размера, в нем отсутствует дискретная видеокарта, однако встроенная графика Intel Iris Xe с 24 исполнительными блоками (EU) должна удовлетворять потребности большинства пользователей в нетребовательных графических приложениях. Тем не менее, тяжелые задачи, такие как запуск современных игр или обработка видео, могут оказаться слишком сложными для этого интегрированного GPU.

На момент написания обзора стоимость базовой модели с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD начинается от $189 (примерно 19 000 рублей). Более продвинутая версия с удвоенной памятью и терабайтом хранилища обойдется в $319 (примерно 32 000 рублей).

#мини-пк #kamrui essenx е1
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Учёные обнаружили самую крупную галактику во Вселенной, которая в 30 раз больше Млечного Пути
1
По словам чиновника, Boeing и NASA серьёзно продвинулись в расследовании проблем Starliner
5
Учёные из КНР и РФ создали алгоритм, повышающий скорость вычисления видеокарт NVIDIA в 800 раз
4
ASML готовит к отгрузке литографическую установку EXE:5200 нового поколения
1
RTX 5080 оказалась первой за 10 лет картой 80-й серии, которая уступает предыдущему флагману
8
Tecno опубликовала тизер смартфона Pova 7 со встроенной светодиодной подсветкой
+
Глобальная версия Xiaomi 15 Ultra появилась в базе данных FCC
+
Появилась информация о графических процессорах Arc Battlemage, способных конкурировать с Rtx 5000
4
Разработчики «Антивируса Касперского» назвали три основные финансовые угрозы для владельцев Android в России в 2025 году
+
Представлена бюджетная портативная игровая консоль R36H с аналоговым управлением
+
Российский «Орешник» способен обойти любую систему ПРО, включая «Железный купол»
+
Драйвер Mesa 25.0 с открытым кодом обеспечит видеокартам AMD RDNA 4 «достаточную» поддержку Vulkan
+
Крупнейшие интернет-магазины России намеренно задерживают выплаты продавцам почти на месяц
2
Россия и Китай создадут сверхмощный лазер для исследования свойств материи
2
Индия сравнила французские Rafale M и советские МиГ-29К
2
Hardware Unboxed: RTX 5080 стоило бы позиционировать как RTX 5070
16
Настольные процессоры Intel Nova Lake получат до 48 ядер
8
Стартовало серийное производство контроллеров «ПЛК-Эльбрус» на базе процессоров «Эльбрус-2С3» для объектов критической инфраструктуры
2
Alan Wake 2 получает первое крупное обновление в 2025 году
2
Авторы фанатского ремастера GTA Vice City на движке GTA IV сообщили о полном прекращении работы над проектом из-за жалоб правообладателя
3

Популярные статьи

ТОП-6 игровых видеокарт стоимостью до 50 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
11
Об окончании Великой эры консолей Xbox в 2025 году
4
"Aloft": крайне сырая и не оптимизированная игра в раннем доступе (краткий обзор)
1
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
183
Игровая сборка для мажоров и богатых энтузиастов на GeForce RTX 5080 и Ryzen 7 9800X3D за 600 000р
18
Обзор компьютерных мышей 3D Optical Mouse и Hadron HDX3253
7

Сейчас обсуждают

Руслан Тумов
08:08
Какой неграмотный гейлорд...
ТОП-6 игровых видеокарт стоимостью до 50 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
Bernigan
08:08
Ну так сидишь же, что твоё появление тут и подтверждает, что за дегенерат тупой, ладно бы хоть не палился
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
andrew_riddler
08:07
"такой на всю голову амудешник" Обрыган, давай разбираться. Кто на голову фанатик? Я,который не пишет ни на одном ресурсе уже продолжительное время и находится в режиме чтения. Или ты, чучело, которое...
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
Bernigan
08:07
Таки я не понял кто и откуда меня гнал, и как это можно понять по сему скрину, ну минусы поставили 2 опущенных амудешника типа тебя, а амудешников за людей я вообще не считаю, это тупые животные. И я ...
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
Кызахстанчево
07:28
давно память на видюхах нужно делать модульной
Эдвард Сноуден раскритиковал видеокарты NVIDIA RTX 50 за малый объем памяти
Кызахстанчево
07:27
нвидию оуйес
Эдвард Сноуден раскритиковал видеокарты NVIDIA RTX 50 за малый объем памяти
Кызахстанчево
07:24
все потому что пользователей 10 обманули как владельцев люмии, заявив, что после 10 другой не будет, ну раз не будет, вот и нету.
Windows 10 продолжает доминировать над другими версиями с долей более 60%
Эдуард Кузнецов
07:23
Две с половинтй минуты на продажу одной. Вполне оперативно.
Newegg распродал все карты RTX 50 за 20 минут
Кызахстанчево
07:23
скоро китай запретит тайвань. тик так манкуртостан битчес.
Власти Тайваня запретили всем госучреждениям использовать нейросеть DeepSeek, сделанную в КНР
Яков Рудев
07:14
Есть еще неработающие программы, кряки разные и т.д делающие жизнь на 11й веселей.
Windows 10 продолжает доминировать над другими версиями с долей более 60%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем