Cubot Tab 70 поставляется на базе Android 14,, а также оснащен сотовым модемом и поддерживает до двух SIM-карт.

Cubot недавно представила свой новый планшет под названием Tab 70, работающий на операционной системе Android. Новинка отличается от своих конкурентов наличием сотового модема и возможностью установки двух SIM-карт, а также устройство оснащено двумя задними камерами и большим 10,95-дюймовым экраном.

Cubot Tab 70 получил достаточно скромные характеристики и не может похвастаться высокопроизводительным процессором или качественным дисплеем. Новинка базируется на платформе Android 14 и использует процессор Unisoc T616, включающий два ядра Cortex-A75 и шесть ядер Cortex-A55. Планшет располагает 6 ГБ оперативной памяти, которая может быть увеличена за счет использования встроенного хранилища объемом 128 ГБ или карты памяти. Однако стоит отметить, что третий слот для карты отсутствует, поэтому пользователи должны будут выбрать между использованием двух SIM-карт или расширением памяти. Хотя устройство не поддерживает сети 5G, оно совместимо с несколькими диапазонами LTE.

Экран планшета выполнен по технологии IPS и обладает разрешением 1280x800 пикселей. Толщина устройства составляет всего 8,1 мм, а вес – 555 граммов. Tab 70 оборудован батареей емкостью 8200 мА·ч. Кроме того, он включает модуль GNSS, поддерживающий работу с системами GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou.

Фронтальная камера устройства представлена 8-мегапиксельным сенсором в то время как основной модуль оснащается 16-мегапиксельным объективом и дополнительным 2-мегапиксельным сенсором для макросъемки. На сегодняшний день информация о цене и дате начала продаж недоступна.