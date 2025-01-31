Anbernic готовит новую портативную консоль RG34XX SP с дисплеем 3:2, мощным процессором и дизайном, вдохновленным RG35XX SP и GBA SP.

Anbernic, известная своими портативными игровыми консолями, продолжает активно работать над новыми устройствами. По слухам, она готовит к выпуску преемника модели RG35XX SP, которая была одной из самых популярных консолей прошлого года. Новое устройство предположительно получит название RG34XX SP и будет представлять собой комбинацию элементов дизайна предыдущих моделей компании.

Согласно информации, поступающей из разных источников, Anbernic планирует использовать дисплей с соотношением сторон 3:2, аналогичный тому, что установлен в модели RG34XX. Это решение позволит новому устройству поддерживать 2-кратное целочисленное масштабирование при запуске игр для платформы Game Boy Advance (GBA).

Кроме того, ожидается, что новый RG34XX SP откажется от использования чипсета Allwinner H700, который был применен в моделях RG34XX и RG35XX. Вместо этого компания, вероятно, выберет более мощный процессор, чтобы обеспечить значительное улучшение производительности устройства. Есть предположения, что Anbernic остановит свой выбор на процессоре MediaTek Helio P65, который оснащен двумя ядрами ARM Cortex-A75 и шестью ядрами Cortex-A55, а также графическим ускорителем Mali-G52 MP2, выполненным по 12-нанометровому технологическому процессу.

Это обновление должно существенно повысить возможности нового устройства по сравнению с предыдущими моделями, позволяя ему справляться с более требовательными играми и приложениями. Ожидается, что корпус новой консоли будет основан на дизайне RG35XX SP и Game Boy Advance SP (GBA SP), что обеспечит комфортную игру в течение длительного времени.