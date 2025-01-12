Mind 2s может похвастаться процессором Intel Core Ultra 7 255H в паре с 64 ГБ памяти, а также возможностью апгрейда благодаря интерфейсу Mind Link PCIe 5.0.

Khadas Mind 2s — это миниатюрный персональный компьютер, обладающий утонченным дизайном и возможностями для апгрейда. Впервые представленный в прошлом году под именем Mind 2, он оснащался процессорами Intel Core Ultra 100H, но теперь получил значительное обновление в виде чипов семейства Arrow Lake-H.

Новая версия, Mind 2s, может быть укомплектована процессором вплоть до Core Ultra 7 255H. Этот процессор имеет 16 ядер, среди которых 6 высокопроизводительных ядер Lion Cove, 8 энергоэффективных ядер Skymont и дополнительно 2 маломощных ядра Skymont с пониженными тактовыми частотами. Что касается производительности, Core Ultra 7 255H демонстрирует результаты, сравнимые с Ryzen AI 9 HX 370 «Strix Point» APU и Ryzen 9 7940HX «Dragon Range». Система способна поддерживать до 64 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X-8400 и до 2 ТБ накопителя PCIe через слот M.2 2230. Дополнительный слот M.2 2230 предоставляет возможность дальнейшего улучшения конфигурации в будущем.

Хотя в базовой комплектации мини-ПК не предусматривает наличие дискретной видеокарты, эту функцию можно реализовать с помощью интерфейса Mind Link 256 GT/s и отдельного графического ускорителя Mind Graphics eGPU с RTX 4060 Ti. Весом всего 435 граммов и толщиной 20 мм, Khadas Mind 2s является одним из самых компактных решений на современном рынке. Устройство оснащено широким набором портов, включая HDMI 2.1, Thunderbolt 4, USB4, а также двумя портами USB-A 3.2 Gen2. Поддержка беспроводных соединений обеспечивается за счет модулей Bluetooth 5.3 и WiFi 6E. Кроме того, мини-ПК оснащен встроенным аккумулятором емкостью 5,55 Вт·ч, который способен обеспечить до 25 часов работы в режиме ожидания.

Начало продаж Khadas Mind 2s запланировано на следующий месяц, однако на текущий момент информация о стоимости устройства остается нераскрытой.