Gigabyte BRIX GB-BER7-8840 оснащен Pro-версией AMD Ryzen 7 8840U , которая поставляется с интегрированной графикой Radeon 780M .

Gigabyte готовится к выпуску нового мощного мини-компьютера, который будет оборудован высокопроизводительным сетевым интерфейсом и разнообразием портов USB. Мини-пк спроектирован таким образом, чтобы пользователи могли без труда модернизировать его, устанавливая дополнительные объемы оперативной памяти и накопителей.

Новый мини-ПК от Gigabyte под названием BRIX GB-BER7-8840 основан на процессоре AMD Ryzen 7 8840U Pro-серии, включающем встроенную графику Radeon 780M. Этот процессор обладает восемью вычислительными ядрами, которые могут функционировать на тактовой частоте до 5,1 ГГц и способны обрабатывать до 16 потоков данных одновременно. Согласно спецификациям компании, два слота для оперативной памяти позволяют установить до 64 ГБ DDR5-памяти с частотой 5600 МГц. В устройстве предусмотрены два слота M.2 2280 с поддержкой четырех линий PCIe 4.0 для установки твердотельных накопителей. Также на материнской плате присутствует слот M.2 2230, чаще всего используемый для установки модуля беспроводной связи с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth.

Мини-ПК отличается обилием разъемов USB: на передней панели размещены четыре порта USB 3.2 Gen 2, включая один USB-C, а на задней панели находятся два порта USB 2.0 Type-A. Дополнительно на задней панели установлен интерфейс USB4 с функцией DisplayPort Alt Mode. Помимо этого, имеются два разъема HDMI 2.1 и один Mini DisplayPort. Для сетевого соединения предусмотрен гигабитный порт Ethernet со скоростью передачи данных до 2,5 Гбит/с.

Компактные габариты устройства – 134,2 х 139,1 х 48,8 мм – делают его идеальным кандидатом для крепления на заднюю панель монитора посредством входящего в комплект кронштейна VESA. Для дополнительной безопасности корпус мини-ПК оснащен Kensington Lock, предотвращающим несанкционированное перемещение устройства.

На данный момент Gigabyte еще не предоставила информацию относительно цены и сроков начала продаж новинки.