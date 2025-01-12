Dreame Mova G30 Ultra оснащен системой интеллектуальной навигации на основе AI-технологий Al Sage, которая позволяет адаптировать настройки под конкретный тип напольного покрытия.

Dreame представила на китайском рынке свой новый робот-пылесос — Mova G30 Ultra. Приобрести новинку можно по цене 5599 юаней (примерно 80 000 рублей).

Mova G30 Ultra оснащён мощной всасывающей силой в 13 000 Па, благодаря чему он эффективно справляется с различными видами загрязнений, будь то пыль, мусор, шерсть домашних животных или застарелые пятна на коврах. Специальная V-образная мягкая резиновая роликовая щётка предотвращает запутывание волос, а встроенная функция стрижки шерсти помогает быстро избавиться от длинных волос.

Устройство оборудовано системой интеллектуальной навигации на основе AI-технологий Al Sage и лазерной системы обзора на 360 градусов. Это позволяет роботу-пылесосу точно определять различные типы помещений, мебели и покрытий пола, адаптируя свои настройки для обеспечения наилучших результатов уборки. Кроме того, предусмотрена специальная функция, дружественная к домашним животным, которая учитывает присутствие питомцев и аккуратно убирает вокруг них, не создавая лишнего шума и беспокойства.

Особенностью Mova G30 Ultra является система циркуляции горячей воды, которая распыляет воду температурой 36C для предварительной обработки поверхностей и затем очищает их горячей водой температурой 60C, эффективно устраняя сложные загрязнения, такие как жирные пятна или следы от кофе. Универсальная станция очистки объединяет функции мытья полов горячей водой, автоматической сушки, пополнения резервуара с водой, сбора мусора и антибактериальной фильтрации воздуха. Объём пылесборника составляет 4 литра, что значительно увеличивает интервалы между обслуживанием устройства.

Робот-пылесос оснащён антибактериальными системами, обеспечивающими защиту на уровне 99,99%. Стандартная комплектация включает модуль стерилизации ионами серебра, который уничтожает бактерии на 99%, а также специальный очищающий раствор. Такая конструкция минимизирует необходимость технического обслуживания и позволяет проводить уборку без участия человека на протяжении 120 дней.