ASRock PG27FRS1A может порадовать 27-дюймовой панелью типа VA с радиусом кривизны 1500R.

ASRock PG27FRS1A представляет собой новейший 27-дюймовый изогнутый игровой монитор с внушительной частотой обновления 280 Гц и временем отклика MPRT всего 1 мс. Монитор сочетает в себе высокую производительность и эргономичность.

Разрешение экрана составляет 1920x1080 пикселей (Full HD), что соответствует стандартам большинства современных игр, однако некоторые игроки могут посчитать его недостаточным по сравнению с более высокими разрешениями, которые постепенно становятся нормой в игровой индустрии. Тем не менее, сочетание частоты обновления 280 Гц и времени отклика 1 мс обеспечивает максимально плавную картинку, что компенсирует недостаток в разрешении.

Панель типа VA с радиусом кривизны 1500R создает эффект погружения в игровое пространство. Она также предлагает широкий цветовой охват — 93% DCI-P3 и 127% sRGB. Контрастность 4000:1 гарантирует глубокую проработку теней и деталей в темных сценах.

Яркость монитора составляет 300 нит, что недостаточно для полноценной работы с HDR-контентом или использования устройства в ярко освещенном помещении. Однако эта характеристика компенсируется наличием технологий Low Blue Light и Flicker-Free, которые снижают нагрузку на глаза и делают длительные игровые сессии комфортнее.

Новинка включает возможность регулировки угла наклона от -7 до +20, а также поворота на ±20. К сожалению, отсутствует регулировка высоты. Возможности подключения включают в себя два порта HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и разъем для наушников. Также присутствуют встроенные динамики, хотя их качество оставляет желать лучшего.