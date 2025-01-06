AORUS FO27Q5P впечатляет рекордной частотой обновления экрана — 500 Гц, в то время как Gigabyte MO27U2 предлагает идеальное сочетание разрешения 4K и частоты обновления в 240 Гц.

Gigabyte анонсировала два новых игровых монитора премиум-класса, ориентированных на геймеров и профессионалов, стремящихся получить максимальное качество изображения. Модели AORUS FO27Q5P и Gigabyte MO27U2 выделяются своими характеристиками и новейшими технологиями, обеспечивающими качество отображения.

AORUS FO27Q5P впечатляет частотой обновления экрана — 500 Гц, что делает его лидером среди дисплеев своего класса. Поддержка стандарта DP2.1 UHBR20 гарантирует плавность и высокую скорость реакции при воспроизведении динамичного игрового процесса, минимизируя размытие движущихся объектов. Новинка соответствует стандарту ClearMR 21000, который акцентирует внимание на чёткости и точности изображения. Также модель поддерживает стандарт VESA DisplayHDRTM True Black 500, благодаря чему достигается глубокий уровень чёрного цвета и высокая яркость, что особенно важно для любителей киберспортивных дисциплин и быстрых экшн-игр.

С другой стороны Gigabyte MO27U2 предлагает сочетание разрешения 4K и максимальной частоты обновления в 240 Гц, создавая идеальную комбинацию для тех, кто ценит высокое качество графики и плавность движений. Монитор получил 27-дюймовую панель с точностью цветопередачи Delta E ≤2 и плотностью пикселей 166 PPI, а также сертификацией Pantone Validated, он идеально подходит для игр, работы с графикой и других задач, где важна точность передачи оттенков. Этот монитор станет отличным выбором для создателей контента и специалистов, работающих с цветом.

Эти модели обладают целым набором передовых функций, среди которых выделяется Gigabyte OLED Care — интеллектуальная система, основанная на искусственном интеллекте, созданная для предотвращения выгорания экрана и продления срока эксплуатации панели. Помимо этого, они предлагают Tactical Switch 2.0, позволяющий мгновенно менять настройки разрешения, Night Vision, улучшающий видимость в условиях низкой освещенности, и Black Equalizer 2.0, усиливающий детализацию в затемнённых зонах изображения.

Подробнее о характеристиках этих устройств компания обещает рассказать на выставке CES 2025, которая откроется 7 января.