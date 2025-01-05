Ожидается, что Oppo расширит свою флагманскую линейку Find X8, представив новую модель Find X8 Mini.

Согласно последним слухам, компания Oppo планирует расширить свою флагманскую серию смартфонов Find X8, выпустив новые модели, среди которых ожидается появление устройства под названием Find X8 Mini. Предполагается, что эта версия сохранит ключевые особенности своих старших собратьев, но при этом получит компактный корпус, ориентированный на пользователей, предпочитающих небольшие гаджеты.

На данный момент линейка Find X8 включает две версии – стандартную и Pro. Но информация от инсайдеров указывает на возможное добавление третьего устройства.

Известный инсайдер, Digital Chat Station, поделился предполагаемыми характеристиками нового смартфона. Согласно этим данным, Find X8 Mini будет оснащён 6,31-дюймовым дисплеем типа LTPO OLED с разрешением 1,5K. Такой размер экрана уже встречался у других устройств, таких как Vivo X200 Mini, который доступен исключительно на китайском рынке.

Кроме того, просочились сведения о камере будущего устройства. Сообщается, что она будет оборудована основным сенсором серии Sony IMX9. В то время как стандартный Find X8 использует 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-700, можно предположить, что в Mini-версии будут внесены некоторые изменения в отдел камер. Тем не менее, устройство всё ещё может поддерживать 50-мегапиксельную камеру с функцией перископического зума.

Ещё одним важным аспектом является процессор. Утверждается, что Find X8 Mini будет работать на базе чипсета MediaTek Dimensity 9400, который используется и в стандартных версиях линейки. Кроме того, сохраняется поддержка беспроводной зарядки, что делает новинку полноценным представителем флагманского семейства.

Что касается материалов корпуса, инсайдеры утверждают, что Find X8 Mini получит металлическую рамку и стеклянную заднюю панель, обеспечивая тем самым премиальное качество сборки, характерное для всей серии Find X.