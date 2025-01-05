Artronic Designs Komutr готовы порадовать пользователей активным шумоподавлением, большим аккумулятором емкостью 800 мАч и стильным дизайном.

Artronic Designs выпустила инновационные наушники Komutr, которые решают проблему поиска утерянных беспроводных наушников. Новинка хранится в специальном чехле, который крепится к задней панели смартфона с использованием технологии MagSafe, что исключает риск потери. Более того, чехол может использоваться как удобная подставка для iPhone.

Наушники оснащены 8-миллиметровыми драйверами и поддерживают активное шумоподавление, эффективно блокируя внешние шумы. Эта функция помогает создать идеальную атмосферу для прослушивания музыки или совершения звонков. Во время разговоров активируется система подавления фонового шума, улучшая качество связи. Для управления музыкой, ответами на звонки и взаимодействия с голосовым ассистентом достаточно просто коснуться наушника.

Толщина корпуса составляет всего 1,19 см, внутри которого находится батарея ёмкостью 800 мА·ч. Этот аккумулятор способен полностью зарядить наушники до пяти раз. Функция быстрой зарядки позволит вам насладиться тремя часами непрерывного прослушивания всего лишь после 20 минут зарядки.

Кейс заряжается через стандартный кабель USB-C. Сами наушники отличаются лёгким весом — всего 3,97 грамма каждый, что делает их практически невесомыми. Они устойчивы к воздействию пота, поэтому подходят даже для активных тренировок. В комплекте идут три пары сменных силиконовых амбушюр разных размеров, чтобы каждый мог подобрать оптимальный вариант для комфортного ношения.

Предзаказ на наушники Komutr стартует 15 января 2025 года по цене — всего $79 (примерно 8 800 рублей). Первые поставки ожидаются в марте 2025 года.