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Zerox852
Huawei представила новый среднебюджетный смартфон Enjoy 70X с процессором Kirin 8000A 5G
Huawei Enjoy 70X оснащается мощным процессором Kirin 8000A 5G, большой батареей 6100 мАч и 6,78-дюймовой AMOLED-панелью.

Huawei представила новый среднебюджетный смартфон Enjoy 70X, предназначенный для китайского рынка. Новинка представляет собой обновление модели Enjoy 60X, выпущенной в апреле 2023 года. Одной из ключевых особенностей новинки стала поддержка спутникового соединения Beidou, позволяющая пользователям отправлять и принимать сообщения через спутник при помощи приложения MeeTime. Однако важно отметить, что данная функция доступна исключительно на территории Китая.

Дизайн устройства включает 6,78-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 2700x1224 пикселя и частотой обновления 120 Гц. Габариты смартфона составляют 164 х 74,8 х 7,98 мм, а вес – 189 грамм. Работает устройство под управлением операционной системы HarmonyOS версии 4.2, однако информации о дальнейших обновлениях ПО пока нет.

За производительность отвечает новый процессор Kirin 8000A 5G, дополненный графическим ускорителем Mali-G610 и 8 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища варьируется в зависимости от выбранной конфигурации: доступны варианты с 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ памяти.

Камера устройства представлена двумя модулями: основным сенсором на 50 мегапикселей с технологией RYYB и дополнительным датчиком глубины на 2 мегапикселя. Фронтальная камера оснащена 8-мегапиксельным модулем.

Аккумулятор Enjoy 70X обладает внушительной емкостью 6100 мАч, что значительно больше, чем у предыдущих моделей линейки. Кроме того, поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 40 Вт. Для сравнения, предыдущие модели серии Enjoy поддерживали зарядку мощностью всего 22,5 Вт.

Интересной деталью является наличие программируемой кнопки X, которую пользователь может настроить для быстрого доступа к различным функциям без необходимости открывать соответствующие приложения. Среди возможных сценариев использования – оплата одним касанием, быстрый вызов контактов и другие полезные задачи.

Цветовая гамма смартфона включает четыре варианта: Lake Blue, Spruce Green, Snow White и Gold Black. Цены варьируются в зависимости от объема памяти: базовая версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ обойдется в 1799 юаней (примерно 26 000 рублей), средняя конфигурация с 256 ГБ памяти будет стоить 1999 юаней (29 000 рублей), а максимальная версия с 512 ГБ предлагается за 2299 юаней (33 000 рублей).

На данный момент Huawei Enjoy 70X доступен для предзаказа в официальном онлайн-магазине компании в Китае, а старт открытых продаж запланирован на 10 января.

#смартфон #смартфон 2025 #смартфоны huawei #смартфон среднего уровня
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