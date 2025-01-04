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Zerox852
Представлен новый мини-ПК GX06 с процессором Intel Core i9
GX06 готов порадовать покупателей мощной конфигурацией, состоящей из процессора Intel Core i9 и графического процессора Nvidia 4050.

GX06 — это новый компактный мини-ПК, который выделяется своей мощной конфигурацией, включающей в себя процессор Intel Core i9 и графический процессор Nvidia 4050.

Основой мини-ПК GX06 служит процессор Intel Core i9-12900H, который хоть и относится к предыдущему поколению, но все еще обладает достаточной производительностью для выполнения большинства задач. Видеокарта Nvidia GeForce RTX 4050 способна справляться с легкими и средними играми, а также приложениями для редактирования видео. Мини-ПК укомплектован 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем M.2 SSD объемом 1 ТБ.

Внешний дизайн новинки вдохновлен легендарным Mac Mini от Apple. Для улучшения циркуляции воздуха нижняя часть мини-ПК приподнята, а боковые стороны оснащены решетками для вентиляции. 

GX06 приятно удивляет своими малыми размерами 203 х 203 мм, в то время как высота устройства составляет всего 53 мм. 

Возможности подключения включают один HDMI 2.1, два DisplayPort 1.4, четыре USB 3.2 Gen 1 и два гигабитных Ethernet-порта. Помимо этого предусмотрены отдельные входы для микрофона и наушников. Все эти элементы размещены на задней панели, что придает устройству современный и минималистичный вид. Беспроводные возможности представлены модулями Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6. Питание осуществляется через блок питания мощностью 210 Вт.

GX06 доступен к приобретению по цене $820 (примерно 90 000 рублей).

#мини-пк #intel core i9
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