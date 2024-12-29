Air 2 от Rogbid позиционируются как смарт-часы, способные сохранять работоспособность в любых погодных условиях.

Новые бюджетные смарт-часы Rogbid Air 2, отличились от своих конкурентов повышенной устойчивостью к неблагоприятным внешним условиям. Новинка позиционируется как надежное решение для тех, кто ведет активный образ жизни или часто сталкивается с суровыми погодными условиями. Часы имеют защиту стандарта IP69K, что означает их полную водонепроницаемость при давлении до 5 атмосфер. Кроме того, они выдерживают температуры от -40C до +70C, что делает их подходящими для использования практически в любых климатических зонах.

Экран устройства выполнен по технологии AMOLED и имеет диагональ 1,85 дюйма. Сенсорный дисплей дополняется физическими кнопками, что особенно удобно в ситуациях, когда управление через касания затруднено, например, при влажных руках. Для удобства пользователей в темное время суток предусмотрена встроенная функция фонарика, расположенная на боковой панели вместе с двумя кнопками управления.

Аккумулятор ёмкостью 730 мА·ч обещает обеспечить до 30 дней автономной работы без необходимости частых подзарядок. Однако стоит учитывать, что продолжительность работы батареи будет зависеть от интенсивности использования различных функций. Встроенный набор датчиков позволяет отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, физическую активность и качество сна. Кроме того, часы могут использоваться в качестве беспроводного устройства громкой связи благодаря поддержке Bluetooth.

Стоимость Rogbid Air 2 составляет всего 50 долларов США (примерно 5 000 рублей).