В новой утечке данных раскрывается информация о характеристиках камеры смартфона.

Huawei, судя по всему, находится на стадии подготовки к выпуску новой модели смартфона — Pura 80 Ultra, которая станет преемницей Pura 70 Ultra, вышедшей в апреле 2024 года. Недавно появившиеся в китайских источниках сведения пролили свет на ключевые параметры камеры будущего устройства, что позволяет рассматривать Pura 80 Ultra как потенциального лидера среди флагманов в номинации лучшего камерофона.

Согласно утечкам, Pura 80 Ultra получит впечатляющую 50-мегапиксельную основную камеру с 1-дюймовым сенсором и регулируемой диафрагмой, дополненную 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и мощным перископическим зумом с сенсором размером 1/1,3 дюйма. Эти характеристики указывают на значительное внимание к качеству фотосъемки, однако стоит помнить, что информация основывается на данных о ранних прототипах, и финальные спецификации могут измениться до начала массового производства.

Официальный анонс устройства планируется на второй квартал 2025 года, вероятно, в апреле, что совпадает с датой релиза предыдущей модели — Pura 70 Ultra. Эти предварительные данные свидетельствуют о том, что Huawei стремится создать в лице Pura 80 Ultra настоящего флагмана для любителей фотоискусства.

Для лучшего понимания потенциала Pura 80 Ultra полезно обратиться к характеристикам его предшественника, Pura 70 Ultra. Эта модель имела 6,8-дюймовый OLED LTPO дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+, а также продвинутые технологии управления цветом и уровнями затемнения. Камеры включали выдвижной объектив на 50 Мп, сверхширокий угол на 40 Мп и макро-телефото на 50 Мп. Фронтальная камера представляла собой сверхширокий объектив на 13 Мп.

Кроме того, Pura 70 Ultra мог похвастаться батареей на 5200 мАч с поддержкой проводной быстрой зарядки на 100 Вт и беспроводной на 80 Вт, а также функцией обратной зарядки.