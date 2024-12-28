Выход долгожданной новинки Xiaomi Mix Flip 2 может случиться уже в первой половине 2025 года.

Согласно последним утечкам, Xiaomi планирует выпустить новый компактный складной смартфон под названием «Mix Flip 2» в 2025 году. Ожидается, что устройство получит несколько значительных обновлений, включая новейший чипсет Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, который предназначен для флагманских смартфонов на платформе Android. Это может позволить «Mix Flip 2» обойти своих основных конкурентов, таких как Galaxy Z Flip7, на рынке мобильных устройств в следующем году.

На данный момент Xiaomi представила лишь одну модель с подобным форм-фактором, которая сопоставима с Samsung Galaxy Z Flip6 и Motorola Razr+ 2024. Тем не менее, этот первый складной смартфон оказался весьма успешным, особенно на родном китайском рынке, что создало спрос на его преемника. По информации известного инсайдера Digital Chat Station, продажи текущей модели были настолько высокими, что новый «Mix Flip 2» может получить «серьезные» итеративные обновления, которые значительно улучшат его характеристики и функциональность.

Одной из ключевых особенностей новинки станет использование новейшей SoC Snapdragon 8 Elite, что сделает его одним из немногих смартфонов с раскладным корпусом, обладающим такими высокими техническими характеристиками.

Интересно, что «Mix Flip 2» может появиться на рынке уже в первой половине 2025 года. Это ставит его в выгодное положение по сравнению с будущими моделями от Samsung и Motorola, которые также планируют обновления своих складных смартфонов. Таким образом, Xiaomi может занять лидирующие позиции в этом быстро развивающемся сегменте мобильных технологий, предлагая пользователям инновационные функции и высокую производительность в компактном формате.