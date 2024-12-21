TOZO NC9 сочетает в себе наилучшее гибридное шумоподавление с безупречным качеством звука.

TOZO NC9 объединяет в себе передовую акустику с эффективными функциями шумоподавления, создавая персональное пространство, свободное от посторонних шумов.

Новинка оснащается продвинутой трёхуровневой системой активного шумоподавления (ANC), включающей три микрофона, работающих синхронно: Внешний направленный микрофон подавляет и нейтрализует фоновый шум окружающей среды. Внутренний микрофон устраняет остаточные шумы внутри ушного канала. Амбушюры эффективно блокируют до 90% внешнего шума.

Двойная система шумоподавления с одним внутренним и двумя внешними микрофонами обеспечивает отличную изоляцию исключительно вашего голоса.

TOZO понимает, что единого подхода к созданию качественного ANC не существует. Поэтому компания разработала шесть различных настроек шумоподавления и 32 предустановленных аудиопрофиля, доступные через приложение TOZO.

Кроме того, приложение TOZO позволяет обмениваться пользовательскими настройками эквалайзера с другими пользователями.

Комбинация фирменных технологий TOZO, таких как OrigX и Bass+, создаёт гармоничное звучание, погружающее слушателя в мир музыкальных композиций.

Режим прозрачности позволяет регулировать уровень просачивания окружающих звуков, чтобы вы могли комфортно и безопасно передвигаться в городской среде. Автономность новинки впечатляет: сами наушники способны проработать до 14 часов, а вместе с зарядным чехлом — до 59 часов. Система SmartPow контролирует состояние аккумулятора, отображая точный уровень заряда на экране футляра, избавляя от необходимости беспокоиться о разрядке.