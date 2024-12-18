Одна из версий электровелосипеда поставляется со складной передней корзиной, а сам велосипед складывается пополам, что облегчает его хранение.

В Германии была представлена новая модель складного электрического грузового велосипеда под названием Car.los V1. Новинка стала крайней разработкой одноименного бренда и доступна в двух вариантах исполнения: V1 Basic и V1 Full. Основное различие между этими версиями заключается в наличии у модели V1 Full складной корзины Car.los Vario, способной выдерживать нагрузку до 65 кг. Общий допустимый вес, включая водителя, достигает 195 кг.

Этот электровелосипед оборудован мощным мотором Brose Drive T, который обеспечивает максимальную скорость движения до 25 км/ч. В комплект входит аккумулятор емкостью 552 Вт·ч, однако производитель пока не раскрывает информацию о предполагаемом запасе хода. Среди прочих особенностей стоит отметить наличие бесступенчатой трансмиссии Enviolo N380, предназначенной специально для грузовых моделей, а также гидравлических дисковых тормозов Magura MT-5 и прочных шин Schwalbe Pick-Up размером 16 дюймов на переднем колесе и 20 дюймов на заднем. Дополнительными аксессуарами являются 1,5-дюймовый цветной дисплей TFT и мощная фара мощностью 80 люкс.

Электровелосипед спроектирован на основе легкой алюминиевой рамы 6061, вес которой составляет всего 34 кг. Данная конструкция позволяет легко складывать велосипед для удобного хранения или перевозки. Размеры велосипеда в разложенном состоянии составляют 2010 x 650 x 1150 мм, а в сложенном – 1080 x 440 x 830 мм.

Цена базовой версии Car.los V1 Basic начинается от €4799 (примерно 530 000 рублей), тогда как версия Car.los V1 Full обойдется покупателям в €5199 (примерно 570 000 рублей). На данный момент нет информации о планах компании по продаже этого электрического велосипеда в других странах мира и сроках начала таких поставок.