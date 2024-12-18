BenQ RD320U приятно удивляет своей высококачественной IPS-панелью и низкой стоимостью.

BenQ RD320U это 31,5-дюймовый монитор который дебютировал на китайском рынке по цене 5299 юаней (примерно 76 000 рублей). Новинка разработана с учетом специфических потребностей программистов и создателей контента.

RD320U оснащен 4K IPS-панелью с разрешением 3840×2160 и соотношением сторон 16:9. Его плотность пикселей в 140 PPI гарантирует четкость изображения, упрощая просмотр и редактирование кода. Кроме того, панель VESA DisplayHDR 400 с контрастностью 2000:1 и поддержкой HDR10 обеспечивает визуальные эффекты с глубокими черными оттенками.

Монитор поддерживает 10-битную глубину цвета и 98% цветовой гаммы DCI-P3, что обеспечивает точное воспроизведение цветов и плавные градиенты. Специально для программистов RD320U предлагает настраиваемые режимы со светлыми и темными темами, которые оптимизируют отображение кода для повышения читаемости и снижения напряжения глаз. Антибликовая панель и "режим совы" further усиливают комфорт, особенно во время длительных ночных сеансов.

Монитор оснащен регулировкой высоты на 110 мм и наклоном на 90 градусов, что позволяет пользователям настраивать его под свои конкретные потребности и предпочтения.

Для подключения RD320U предлагает широкий спектр портов, включая переключатель KVM для управления двумя устройствами с помощью одной клавиатуры и мыши, поддержку PIP/PBP для одновременного отображения нескольких источников и режим DualView Plus, который позволяет применять различные цветовые профили к разным областям экрана. Порт USB-C с поддержкой мощности 90 Вт обеспечивает быструю зарядку и передачу данных для подключенных ноутбуков и периферийных устройств.

RD320U оснащен аппаратной фильтрацией синего света с сертификацией Eyesafe 2.0, технологией без мерцания и интеллектуальным затемнением, которое автоматически регулирует яркость в зависимости от окружающего освещения. Ночной режим и функции комфорта для глаз дополнительно защищают зрение.

Монитор изготовлен из 85% переработанных материалов и оснащен функциями энергосбережения для уменьшения воздействия на окружающую среду.