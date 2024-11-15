В новой утечке данных появилась информация об отказе от процессоров Exynos в пользу Snapdragon в новой линейке смартфонов Samsung Galaxy S25.

Серия смартфонов Galaxy S от компании Samsung уже давно занимает важное место в стратегическом портфолио производителя, предлагая пользователям высококачественные устройства, оснащенные чипсетами Snapdragon и Exynos в зависимости от региона. Однако новые утечки информации указывают на то, что линейка Galaxy S25 может стать исключением из этой привычной практики, продолжая тенденцию, начатую с Galaxy S23.

Известный информатор Ice Universe вновь подтвердил свои предыдущие заявления, утверждая, что все модели Galaxy S25 будут комплектоваться чипсетом Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, что означает полный отказ от использования Exynos 2500 для этого поколения устройств. Это заявление подчеркивает возможный значительный поворот в стратегии Samsung по выбору чипов для своих флагманских смартфонов.

Вместо Exynos 2500, который разрабатывается на 3-нм техпроцессе Samsung Foundry, выход годных чипов составляет всего около 20%. Для понимания ситуации стоит отметить, что выход годных полупроводников показывает процент успешно изготовленных чипов по сравнению с максимальным количеством на пластине; чем ниже этот показатель, тем выше вероятность наличия дефектов. Обычно для того, чтобы процесс производства был экономически целесообразным, необходим выход годных не менее 70%. В противоположность этому, 3-нм техпроцесс TSMC, используемый для Snapdragon 8 Elite, достигает более 80% выхода годных чипов.

Низкие показатели выхода годных чипов Exynos могут сделать его производство дорогостоящим и экономически невыгодным, что могло повлиять на решение Samsung полностью перейти на использование Snapdragon для серии Galaxy S25. Кроме того, сообщается, что Samsung рассматривает возможность аутсорсинга производства своих процессоров Exynos на мощностях TSMC, что является распространенной практикой среди компаний, не обладающих собственными производственными мощностями, включая таких гигантов, как Qualcomm и MediaTek.