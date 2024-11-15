Otherlab Lightfoot может развить максимальную скорость 31 км/ч и генерировать запас хода на уровне 4,8 км/ч во время движения.

Otherlab представила электрический скутер Lightfoot, который предлагает экологически чистый способ передвижения, обеспечивая нулевые выбросы благодаря встроенным солнечным панелям, позволяющим подзаряжать устройство в процессе использования.

Скутер оснащён двумя мощными бесщеточными двигателями постоянного тока, каждый из которых имеет мощность 750 Вт и крутящий момент 90 Нм. Это позволяет Lightfoot развивать максимальную скорость до 31 км/ч. В его конструкции предусмотрена литиевая батарея с напряжением 48 В и ёмкостью 25 Ач, которая обеспечивает запас хода до 60 километров на одной зарядке. Кроме того, две встроенные солнечные панели мощностью 120 Вт способны дополнительно генерировать примерно 4,8 километра запаса хода в час, что в итоге может составлять до 28 км в день.

Для обеспечения безопасности предусмотрены дисковые тормоза. Размеры Lightfoot составляют 160 сантиметров в длину, 50 сантиметров в ширину и 100 сантиметров в высоту, при этом вес устройства составляет 62 килограмма. Высота сиденья регулируется на уровне 89 сантиметров, что делает его удобным для пользователей ростом от 157,5 до 188 сантиметров.

Скутер оборудован 10-дюймовыми колесами и прочным алюминиевым корпусом, что позволяет ему безопасно перевозить как груз весом до 128 килограмм. Внутренний запираемый грузовой отсек обладает объёмом 45,2 литра и способен вместить предметы весом до 15 кг.

Рекомендуемая розничная цена на Lightfoot с солнечными панелями составляет $4995 (примерно 500 000 рублей). Ожидается, что поставки начнутся в январе 2025 года. Тем не менее, предварительный заказ можно оформить уже сейчас на официальном сайте Otherlab Rolling Sunshine.