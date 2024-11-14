Diium D008 это портативная консоль в классическом дизайне с 32-битным чипсетом на основе архитектуры ARM Cortex-A7.

D008 — одна из трех новых портативных игровых консолей, представленных китайской компанией SZDiiER. В дополнение к D008, компания также анонсировала модели D-28S и D50 Plus, которые продаются под новым брендом Diium.

Что касается D008, то эта игровая консоль имеет много общего с популярными конкурентами на рынке, такими как линейка Anbernic RG35XX и Miyoo Mini Plus, последняя из которых в настоящее время доступна на Amazon по цене $63.99 (примерно 6 500 рублей). D008 оснащен 3,5-дюймовым дисплеем с разрешением 640x480 пикселей, что обеспечивает четкое и яркое изображение. Однако стоит отметить, что устройство имеет аккумулятор с емкостью всего 2500 мАч, что может ограничить время автономной работы при активном использовании.

SZDiiER заявляет, что D008 использует 32-битный чипсет на основе архитектуры ARM Cortex-A7, хотя конкретная модель чипсета не была указана. Это означает, что мощность устройства может быть сопоставима с Miyoo Mini Plus, который уже зарекомендовал себя, как способный эмулировать широкий спектр игр, включая классические тайтлы для Nintendo 64, PlayStation 1 и даже некоторые игры для Nintendo DS.

Кроме того, D008 предлагает возможность подключения к сети Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц, что открывает доступ к онлайн-ресурсам и обновлениям. Устройство поддерживает расширение памяти с помощью карт MicroSD объемом до 256 ГБ, что позволяет пользователям хранить множество игр и приложений. Классический набор кнопок геймпада обеспечивает удобство управления во время игрового процесса.

На данный момент цена на D008 составляет от 160 юаней (примерно 2500 рублей) и он доступен в трех цветах: черном, белом и фиолетовом. Однако пока нет информации о том, когда SZDiiER планирует вывести это устройство на международный рынок и через каких ODM-производителей оно будет доступно за пределами Китая.