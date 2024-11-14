Philips совместно с Screeneo Innovation SA выпускает офисные проекторы с высокой контрастностью и низким уровнем шума.

Philips, в сотрудничестве с Screeneo Innovation SA, анонсировала новую серию проекторов под названием ProPix. В этой линейке представлены модели ProPix 850 и ProPix 650, которые предлагают высокую яркость, минимальный уровень шума и интуитивно понятную настройку.

В основе проекторов ProPix лежит передовая технология ламп Ultra High Performance (UHP), разработанная компанией Philips. С момента своего появления в 1994 году, эта технология зарекомендовала себя благодаря своей долговечности и высокой эффективности. Она обеспечивает проекторы ProPix яркой и четкой картинкой, при этом сохраняя компактные размеры устройства и предотвращая его перегрев.

Модель ProPix 650 имеет разрешение WXGA (1280×800 пикселей) и контрастность 2000:1, в то время как ProPix 850 предлагает более высокое разрешение 1080p (1920×1080 пикселей) с контрастностью 1600:1. Обе модели разработаны для проецирования яркой картинки в любых условиях освещения, пиковая яркость 4000 ANSI люмен позволяет использовать проекторы даже в хорошо освещенных помещениях. Кроме того, проекторы ProPix работают очень тихо: в режиме Eco уровень шума составляет не более 29 дБА, что делает их одними из самых бесшумных устройств в своем классе.

Одним из ключевых преимуществ проекторов ProPix является их гибкость и простота настройки. Они имеют проекционное отношение 1,49:1 и функцию ручной фокусировки, что позволяет легко адаптировать их к различным размерам помещений и требованиям к экрану.

Что касается подключения современных устройств, проекторы ProPix предлагают разнообразные варианты портов, включая HDMI, VGA, RS232 и USB. Это обеспечивает отличную совместимость с различными устройствами, такими как ноутбуки, планшеты и другие мультимедийные источники, позволяя пользователям легко подключать свои устройства без каких-либо сложностей.

Лампа UHP в проекторах ProPix имеет впечатляющий срок службы — до 10 000 часов в режиме Eco. Такой срок службы исключает необходимость в замене ламп и уменьшает долгосрочные расходы на обслуживание. Каждая модель поставляется с двухлетней гарантией от Philips.

Что касается ценовой политики и доступности, ProPix 850 будет доступен для покупки с декабря 2024 года по цене 599 фунтов стерлингов (примерно 75 000 рублей), а ProPix 650 поступит в продажу в январе 2025 года по цене 449 фунтов стерлингов (примерно 56 000 рублей).