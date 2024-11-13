GMKtec EVO-X1 получит мощный чипсет AMD Ryzen AI 9 HX 370 APU дополненный графическим процессором Radeon 890M iGPU.

GMKtec всего через месяц после первой презентации своего нового мини-пк EVO-X1 подтверждает основные характеристики новинки. Хотя информация о ценах и доступности устройства пока остается в секрете, уже сейчас очевидно, что устройство будет работать на базе мощного чипсета APU AMD Ryzen AI 9 HX 370 и встроенного графического процессора Radeon 890M.

Это означает, что GMKtec EVO-X1 обеспечит аналогичную пиковую производительность, что и конкуренты с тем же APU, такие как Beelink SER9, который в настоящее время доступен на Amazon по цене $999 (примерно 98 000 рублей). Для понимания характеристик Ryzen AI 9 HX 370 стоит отметить, что это 4-нм APU, состоящий из четырех ядер архитектуры AMD Zen 5, способных разгоняться до 5,1 ГГц, а также восьми ядер Zen 5c с ограничением по частоте до 3,3 ГГц. TDP этого процессора составляет 28 Вт, с возможностью увеличения до 54 Вт в режиме PL2.

Однако производитель заверяет, что EVO-X1 сможет достичь пикового TDP в 70 Вт, что позволит ему раскрыть дополнительный потенциал производительности. Важно отметить, что некоторые YouTube-блогеры, такие как The Phawx, показали, что ограничения производительности Ryzen AI 9 HX 370 и Radeon 890M чаще связаны с нехваткой памяти, чем с недостатком мощности. Тем не менее, GMKtec спроектировала порты OCuLink и USB4 для подключения внешних видеокарт, что откроет новые горизонты для повышения мощности ПК.

Кроме того, новинка оснащается оперативной памятью LPDDR5x-7500 объемом до 32 ГБ и быстрым хранилищем на базе PCIe. В дополнение к этому мини-ПК предложит два порта Ethernet с пропускной способностью 2,5 Gigabit, четыре порта USB Type-A и два выделенных видеовыхода. Ожидается, что GMKtec поделится дополнительной информацией о EVO-X1 в преддверии официального выхода устройства на мировом рынке.