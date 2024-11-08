Kia представила концепты электрических внедорожников с инновационным дизайном.

На выставке Specialty Equipment Market Association (SEMA) 2024 Kia представила два концептуальных электромобиля: Advntr и Wkndr. Эти проекты, разработанные в Калифорнийском центре дизайна Kia (KDCA), отражают стремление компании к «ответственному взаимодействию с природой».

Концепт Kia Advntr представляет собой электрический трехрядный внедорожник, основанный на модели EV9 2025 года. Концепт выделяется своим мощным и внушительным дизайном, который включает в себя уникальные панели спереди и сзади, а также усиленные пороги для повышения прочности. Advntr имеет увеличенный клиренс на 3 дюйма по сравнению с оригинальной моделью, что делает его более подходящим для сложных условий бездорожья. Кроме того, предусмотрен багажник на крыше, который можно использовать не только для хранения, но и как место для установки палатки.

В свою очередь, Kia Wkndr представляет собой электрический фургон, созданный на базе архитектуры Platform Beyond Vehicle (PBV). Этот электромобиль описывается как «спасительная капсула для длительных поездок на природу», предлагая модульный интерьер, который можно адаптировать под различные потребности.

Одной из уникальных особенностей Wkndr является функция Gear Head — боковая панель, которая в неподвижном состоянии может служить дополнительным местом для хранения. Фургон также оснащён гидротурбинными колесами и встроенными солнечными панелями, которые позволяют подзаряжать аккумулятор во время движения. Среди других интересных характеристик можно отметить внедорожные шины, вращающиеся шезлонги и бортовой компрессор, который позволяет регулировать давление в шинах или надувать надувные матрасы.

Несмотря на впечатляющие особенности и инновационный подход к дизайну, Kia подтвердила, что как электрический внедорожник Advntr, так и фургон Wkndr остаются чисто концептуальными моделями. На данный момент компания не планирует запускать их в серийное производство. Тем не менее, ожидается, что модель Kia EV9 2025 года появится на американском рынке к концу 2024 года, что даст возможность любителям автомобилей насладиться новыми технологиями и возможностями от Kia.