Xiaomi Redmi A Pro – серия доступных 4K телевизоров с частотой обновления до 120 Гц, широким цветовым охватом DCI-P3, мощным звуком и умными функциями.





Xiaomi в очередной раз радует любителей технологий, выпуская в Китае новую серию смарт-телевизоров Redmi A Pro. Линейка из шести моделей предлагает впечатляющие характеристики по невероятно доступным ценам, открывая новую эру качественного просмотра контента для широкой аудитории.

Redmi A Pro ломают стереотипы о том, что высокая частота обновления — удел дорогих моделей. Пять из шести моделей могут похвастаться 4K-дисплеями с частотой обновления 120 Гц, обеспечивая невероятно плавное и четкое изображение, идеально подходящее для динамичных игр и фильмов. Технология MEMC 120 Гц интеллектуально добавляет кадры, устраняя размытость и дрожание даже в самых динамичных сценах. (Важно отметить, что базовая 43-дюймовая модель имеет дисплей 60 Гц с MEMC 60 Гц).

94% охват цветового пространства DCI-P3 гарантирует точную цветопередачу и невероятно реалистичные цвета, позволяя в полной мере насладиться красотой HDR-контента.

Redmi A Pro оснащены двумя динамиками с поддержкой декодирования DTS, создавая захватывающий звук. Встроенный голосовой помощник Xiao AI с расширенными возможностями управления умным домом превращает телевизор в центр управления вашей цифровой жизнью.

За быстродействие отвечает четырехъядерный процессор Cortex-A55 с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Xiaomi утверждает, что связка из SoC и графического процессора G57 MC1 гарантирует плавную работу интерфейса и быстрый отклик приложений.

Redmi A Pro оснащены Wi-Fi 6, NFC и всеми необходимыми портами для подключения внешних устройств.

Пока Redmi A Pro доступны только в Китае по цене от 1599 юаней (примерно 20 000 рублей) за 43-дюймовую модель до 3799 юаней (примерно 47 000 рублей) за 75-дюймовую версию. Xiaomi пока не делала официальных заявлений о глобальном запуске, но учитывая стратегию компании, можно ожидать, что Redmi A Pro вскоре появятся на рынках других стран.



