Amazfit T-Rex 3 - это прочные и стильные смарт-часы, созданные для любителей активного отдыха. Они оснащены ярким 1,5-дюймовым дисплеем, работают до 81 дня без подзарядки и поддерживают 170 спортивных режимов.

Amazfit обновила линейку смарт-часов для любителей активного отдыха, представив T-Rex 3 – ещё более прочную, функциональную и автономную версию, готовую к любым испытаниям.

T-Rex 3 сохранил брутальный стиль предшественника, но получил обновлённый дизайн корпуса. Восьмиугольная рамка вместо круглой добавляет агрессивности, а текстурированные кнопки и красные акценты подчёркивают бескомпромиссный характер устройства.

Дисплей T-Rex 3 увеличился до 1,5 дюймов и теперь ещё ярче – целых 2000 нит. Проверять уведомления и спортивную статистику можно даже под палящим солнцем. Закалённое стекло Gorilla Glass и режим работы в перчатках гарантируют комфортное использование в любых условиях.

Ремешок шириной 22 мм теперь выполнен из приятного на ощупь и гигиеничного силикона, который не натирает кожу даже при длительном ношении.

Под капотом T-Rex 3 скрывается новый процессор ZPS3044 и 32 ГБ встроенной памяти. Операционная система Zepp OS 4 обеспечивает плавную работу интерфейса и быстрый доступ к приложениям. Голосовой помощник на базе OpenAI GPT-4o поможет управлять часами без помощи рук, а приложение Sonos позволит наслаждаться музыкой с непревзойденным качеством.

Смарт-часы поддерживают 170 спортивных режимов, от бега и плавания до скалолазания и триатлона. Водонепроницаемость 10 АТМ позволяет погружаться на глубину до 45 метров – T-Rex 3 не подведут даже во время фридайвинга. Помимо стандартных показателей, таких как пульс, уровень кислорода в крови и стресс, T-Rex 3 умеют измерять температуру кожи, что особенно полезно при занятиях спортом на открытом воздухе.

Одной из самых впечатляющих особенностей T-Rex 3 стала их автономность. Аккумулятор ёмкостью 700 мАч обеспечивает до 27 дней работы в обычном режиме и до 81 дня в режиме часов. При активном использовании GPS часы проработают до 42 часов в режиме точности, а в режиме экстремальной экономии энергии – до 180 часов. Даже при самых интенсивных нагрузках T-Rex 3 продержится без подзарядки до 13 дней.

Amazfit T-Rex 3 доступны в двух стильных расцветках: Onyx и Lava. Стоимость новинки составляет €299 в Европе, $299 в США и ¥1899 в Китае (примерно 25 000 рублей). Дополнительно можно приобрести ремешки из переработанных материалов в тех же оттенках.