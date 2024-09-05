Acer Iconia X12 - это 12,6-дюймовый планшет с AMOLED-экраном (2.5K), процессором MediaTek Helio G99, 8 ГБ ОЗУ и аккумулятором на 10 000 мАч.

Накануне выставки IFA 2024 компания Acer представила новый планшет Iconia X12.

Iconia X12 сразу же привлекает внимание своим большим 12,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2,5K. Благодаря четырем встроенным стереодинамикам, планшет обеспечивает объемное и реалистичное звучание, которое дополнит ваши мультимедийные развлечения.

Толщина корпуса составляет всего 6,7 мм, а элегантный дизайн делает его уместным как в офисе, так и дома.

Сердцем планшета стал производительный процессор MediaTek Helio G99, который в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X обеспечивает плавную работу даже с ресурсоемкими приложениями. Вы сможете с комфортом работать в режиме многозадачности, играть в современные игры и наслаждаться плавным воспроизведением видео.

Iconia X12 оснащен 256 ГБ встроенной памяти, которых хватит для хранения множества фотографий, видео, музыки и документов. А если вам потребуется еще больше пространства, вы всегда можете воспользоваться слотом для карт microSD и увеличить объем хранилища на 1 ТБ.

Новинка оснащается 13-Мп основной камерой с автофокусом и вспышкой которая позволит запечатлеть все важные моменты в высоком качестве.

Iconia X12 питается от емкого аккумулятора на 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Acer Iconia X12 поступит в продажу в январе 2025 года по цене от $349. Планшет будет доступен покупателям в Северной Америке, регионе EMEA и Китае.