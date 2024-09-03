Xiaomi 15 Ultra получит 200-Мп камеру с 10-кратным зумом, 50-Мп фронтальную камеру, Snapdragon 8 Gen 4, до 24 ГБ ОЗУ, 6,7-дюймовым 2K-дисплей и аккумулятор на 6200 мАч.

Xiaomi 15 Ultra обещает стать одним из самых ожидаемых смартфонов 2025 года. Хотя его выход запланирован на следующий год, в сети уже появляются первые подробности о новинке, и если верить инсайдерам, Xiaomi готовит для фанатов бренда немало сюрпризов.

Недавно ресурс Smartprix, ссылаясь на информацию от инсайдера Kartikey, опубликовал некоторые характеристики камеры Xiaomi 15 Ultra. Ожидается, что смартфон получит обновленный основной сенсор Sony LYT-900, который обеспечит улучшенное качество съемки, особенно при слабом освещении. Xiaomi 15 Ultra, по слухам, будет оснащен 200-мегапиксельным перископическим модулем с 10-кратным оптическим зумом. Это значительный шаг вперед по сравнению с 50-мегапиксельной камерой с 5-кратным зумом в Xiaomi 14 Ultra.

Фронтальная камера также не останется без внимания: вместо 32-мегапиксельного модуля Xiaomi 15 Ultra получит улучшенную селфи-камеру с разрешением 50 мегапикселей.

Помимо информации о камерах, инсайдеры делятся и другими предполагаемыми характеристиками Xiaomi 15 Ultra.

Смартфон, вероятно, будет оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2К, загнутым по всем четырем краям. Встроенный под экран ультразвуковой сканер отпечатков пальцев обеспечит быструю и безопасную аутентификацию.

За производительность Xiaomi 15 Ultra будет отвечать новейший процессор Snapdragon 8 Gen 4 в паре с внушительным объемом оперативной памяти — до 24 ГБ. Ожидается, что смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой HyperOS 2.0.

Ёмкий аккумулятор на 6200 мАч обеспечит длительное время автономной работы, а дизайн, по слухам, будет представлен в трёх вариантах: с задней панелью из кожи, стекловолокна и керамики.