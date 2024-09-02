В погоне за производительностью, компания может отказаться от Exynos в пользу Snapdragon, что может привести к повышению цены на устройства.

Samsung готовится к запуску новой линейки флагманских смартфонов Galaxy S25, и в этом году нас ждет неожиданный поворот. Компания, которая традиционно предлагала свои флагманы в двух вариантах - с процессорами Exynos и Snapdragon, похоже, решила отказаться от собственного чипсета Exynos.

Согласно последним утечкам, все модели Galaxy S25 - Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra - будут оснащены новым процессором Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm. Это решение, скорее всего, связано с тем, что Samsung хочет гарантировать высочайшую производительность своих флагманов и развеять сомнения клиентов относительно производительности чипов Exynos.

Ходят слухи, что Snapdragon 8 Gen 4 предложит заметное улучшение производительности, особенно в области искусственного интеллекта и графики. Ожидается, что он будет на 30% быстрее по сравнению с предыдущим поколением.

Переход на Snapdragon, хотя и может быть рассмотрен как победа для поклонников серии Galaxy S, может привести к увеличению стоимости устройств.

Известный аналитик Минг-Чи Куо утверждает, что цена Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm возрастет на 25–30% по сравнению с предыдущей моделью. Это означает, что и линейка Galaxy S25 также станет дороже.

Если Samsung действительно оставит Exynos в прошлом, то это может быть значимым шагом в истории компании. Окончательное решение о том, будет ли линейка Galaxy S25 исключительно с процессорами Snapdragon, будет принято в ближайшие месяцы.

В целом, переход на Snapdragon может обеспечить Samsung более высокую производительность, но также привести к подорожанию устройств. Это может стать серьезным вызовом для Samsung, так как компания будет конкурировать с другими флагманскими моделями на рынке, которые предлагают аналогичные характеристики по более низкой цене.