RedMagic готовится выпустить свой второй игровой планшет с процессором Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, 2,8K экраном с частотой обновления 144 Гц и поддержкой 5G сети.

RedMagic готовится к долгожданному релизу своего второго игрового планшета. 5 сентября мир узнает все подробности о новом устройстве, которое обещает стать прорывом в мире мобильного гейминга.

Сердцем нового планшета RedMagic станет флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, который обеспечивает производительность, сопоставимую с последним игровым смартфоном компании - 9S Pro. Это означает, что игроки могут рассчитывать на плавную работу даже самых требовательных игр с высочайшей графикой.

Новый игровой планшет RedMagic будет оснащен 2,8K экраном с частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации касания 840 Гц. Такая комбинация обеспечивает плавную, четкую и отзывчивую картинку, позволяя игрокам мгновенно реагировать на происходящее на экране.

RedMagic решил не ограничиваться мощностью процессора и оснастил планшет 5G-модемом. Это делает его идеальным выбором для игроков, которые хотят оставаться на связи и наслаждаться любимыми играми, находясь в дороге.

Новый планшет RedMagic будет оснащен четырьмя линейными динамиками, которые обеспечивают невероятное качество звука с глубоким басом и кристально чистыми высокими частотами. Поддержка DTS:X Ultra гарантирует захватывающее пространственное звучание, позволяющее полностью погрузиться в мир игры.

RedMagic не забыли и о камере. На задней панели планшета будет установлена 50-мегапиксельная основная камера, которая позволит запечатлеть яркие моменты жизни или просто сделать качественные фотографии. Для селфи и видеозвонков предусмотрен 20-мегапиксельный фронтальный модуль.