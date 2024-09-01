boAt Nirvana Ivy — это новые наушники с активным шумоподавлением, чистым звуком для звонков, режимом низкой задержки, функцией обнаружения в ухе, многоточечным подключением, длительной автономной работой и быстрой зарядкой.

boAt, индийский бренд аудиотехники, представил беспроводные наушники (TWS) - Nirvana Ivy. Эти наушники отличаются от других тем, что они первыми в Индии предлагают технологию пространственного отслеживания головы, которая открывает новый уровень иммерсивного звучания.

Nirvana Ivy предлагают 360-градусный пространственный звук, создающий ощущение, будто вы находитесь в самом центре звуковой сцены. Технология пространственного отслеживания головы делает звучание еще более реалистичным, динамически регулируя звук в зависимости от движений вашей головы. Вы почувствуете, как виртуальная звуковая сцена движется вместе с вами, создавая захватывающий и персонализированный опыт прослушивания.

Nirvana Ivy оснащены активным шумоподавлением (ANC), которое эффективно подавляет до 50 дБ нежелательного фонового шума. Вы сможете полностью сосредоточиться на музыке или аудиокниге, не отвлекаясь на шум улицы, офиса или самолета.

Технология AI ENx, интегрированная в Nirvana Ivy, значительно улучшает качество голоса и подавляет шум во время телефонных разговоров. Теперь вы сможете общаться с друзьями и коллегами, не беспокоясь о том, что вас будут плохо слышать.

Режим Beast Mode 60 мс обеспечивает минимальную задержку, он идеален для геймеров и любителей смотреть видео. Режим обнаружения в ухе автоматически приостанавливает воспроизведение, когда вы вынимаете наушники из ушей, и возобновляет его, когда вы вставляете их обратно. Многоточечное подключение позволяет подключаться к нескольким устройствам одновременно, что удобно для переключения между телефоном и компьютером.

Nirvana Ivy обеспечивают до 50 часов автономной работы при полной зарядке, что позволит наслаждаться любимой музыкой без перерыва в течении всего дня. Кроме того, наушники поддерживают быструю зарядку, которая дает 240 минут воспроизведения всего за 10 минут зарядки.

Наушники boAt Nirvana Ivy поступят в продажу 4 сентября по стартовой цене 2999 рупий (примерно 3 300 рублей). Приобрести их можно на официальном сайте boAt.