Hyundai N Vision 74, концептуальный автомобиль с водородным топливным элементом и аккумуляторной батареей, может поступить в массовое производство в ближайшем будущем.

Hyundai N Vision 74 — это концептуальный автомобиль, который был впервые представлен несколько лет назад и стал настоящим объектом восхищения среди автолюбителей. Этот уникальный автомобиль работает на основе водородного топливного элемента, дополненного аккумуляторной батареей, что делает его одним из самых передовых в своем классе. С момента своего дебюта фанаты активно выражали желание увидеть этот концепт в массовом производстве, и, похоже, Hyundai может вскоре удовлетворить их ожидания.

В 2022 году компания Hyundai представила концепт электромобиля под названием N Vision 74, который вдохновлен ретро-дизайном и основан на легендарном Pony Coupe 1974 года. Этот автомобиль стал для суббренда Hyundai 'N', специализирующегося на высокопроизводительных моделях, возможностью продемонстрировать свои амбиции и технологические достижения. В свете недавних новостей есть большая вероятность, что Hyundai N Vision 74 действительно сможет стать коммерчески доступным автомобилем.

На Дне инвесторов 2024 года Hyundai представила слайд с подробным описанием своих планов по расширению линейки электромобилей. На этом слайде было указано, что компания намерена выпустить целых 21 модель электромобиля к 2030 году, охватывающую различные линейки, включая популярные модели Casper и премиальные автомобили Genesis.

Особое внимание привлекло упоминание о том, что некоторые из этих электромобилей будут предложены под суббрендом N, и среди них был назван Hyundai N Vision 74. Это стало сигналом для поклонников марки о том, что концепт-кар может поступить в продажу в ближайшем будущем.

Тем не менее, стоит отметить, что сама Hyundai пока не делала официальных заявлений о начале массового производства этого автомобиля. Ранее компания опровергала слухи о его коммерческом запуске, поэтому не стоит слишком сильно надеяться на скорый выход модели. Однако появление N Vision 74 на официальной презентации внушает оптимизм и увеличивает шансы на то, что этот концепт может стать реальностью.

Концепт Hyundai N Vision 74 впечатляет своей гибридной системой, которая сочетает водородные топливные элементы и аккумулятор емкостью 62,4 кВт·ч с возможностью быстрой зарядки на уровне 800 В. Однако стоит учитывать, что коммерчески доступная версия может значительно отличаться от оригинального концепта. Несмотря на это, сама возможность появления такого автомобиля на рынке вызывает большой интерес и надежду.

С учетом того, что до 2030 года осталось менее шести лет, ожидания относительно выхода Hyundai N Vision 74 становятся все более реальными. Автолюбители и поклонники марки с нетерпением ждут официального подтверждения и дополнительных подробностей о будущем этого инновационного автомобиля. Надеемся, что вскоре мы получим больше информации о том, как этот концепт может превратиться в серийную модель и какие технологии он принесет с собой.