Xiaomi готовится к выходу серии планшетов Xiaomi Pad 7, которая включает три модели: два варианта с ЖК-дисплеями и Snapdragon 8 Gen 3, а также топовую модель с OLED-экраном 144 Гц.

Согласно последним слухам, Xiaomi готовит к запуску новое поколение планшетов, получившее название Xiaomi Pad 7 series. Ожидается, что анонс этих устройств состоится в октябре, хотя уже сейчас в сети появились интересные подробности о них. Информатор DCS (Digital Chat Station) поделился информацией о планах компании по созданию OLED-планшета.

В недавнем сообщении на Weibo DCS раскрыл информацию о трех моделях, которые войдут в серию Pad 7. По его словам, Xiaomi планирует выпустить два планшета, которые будут работать на основе мощных процессоров Snapdragon 8 Gen 3. Эти устройства будут оснащены ЖК-дисплеями и предложат размеры экрана в диапазоне от 11 до 12 дюймов.

Третий планшет в линейке выделяется наличием 11-дюймового OLED-дисплея с впечатляющей частотой обновления в 144 Гц. Внутри этого устройства будет находиться «субфлагманский» процессор из серии Snapdragon 8, который может быть представлен либо в виде Snapdragon 8 Gen 2, либо Snapdragon 8s Gen 3. Самая продвинутая версия планшета сможет похвастаться до 24 ГБ оперативной памяти и поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Что касается дизайна, новые планшеты будут напоминать своих предшественников из серии Xiaomi Pad 6. Ранее также сообщалось, что емкость батареи составит внушительные 10 000 мАч, а устройства будут работать под управлением предустановленной операционной системы HyperOS 2.0. Ожидается, что запуск этих планшетов будет приурочен к анонсу серии Xiaomi 15, который также запланирован на октябрь.

Таким образом, Xiaomi делает шаг вперед в сегменте планшетов, предлагая пользователям современные технологии и высокую производительность в новых моделях Pad 7.