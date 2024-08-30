BenQ EH700 - это мощный лазерный проектор, разработанный для бизнес-среды, с ярким изображением и широким спектром функций для проведения презентаций, видеоконференций и других деловых мероприятий.

BenQ представил новый лазерный проектор EH700, специально разработанный для использования в бизнес-средах, где требуется высокое качество изображения и удобство подключения. Этот проектор может стать отличным выбором для проведения презентаций, видеоконференций и других деловых мероприятий.

EH700 оснащен технологией Spectral Similarity Index (SSI), которая обеспечивает яркость до 4000 ANSI люмен, что на 700 люмен больше, чем у предыдущей модели EH600. Это гарантирует четкое изображение даже в условиях яркого офисного освещения. Проекционное отношение 1,15-1,5 позволяет получить изображение размером 100 дюймов с расстояния 2,5 метра.

EH700 также поддерживает 2D и автоматическую коррекцию вертикальных трапецеидальных искажений, что позволяет легко настроить изображение, чтобы оно было идеально прямоугольным, независимо от расположения проектора.

Проектор работает на базе операционной системы Android 9, что обеспечивает доступ к широкому спектру функций, включая Google Chromecast, Apple AirPlay, Miracast и беспроводной обмен экраном InstaShare 2.

EH700 также оснащен предустановленным приложением для видеоконференций TeamViewer, которое позволяет проводить видеоконференции с несколькими участниками. Функция 4-сторонней трансляции разделенного экрана позволяет одновременно демонстрировать контент с нескольких устройств.

Проектор имеет низкую задержку ввода 8,3 мс (1080P при 120 Гц), что делает его идеальным для игр и просмотра динамичного контента. Он также оснащен тремя портами USB-A для подключения USB-накопителей, веб-камеры, клавиатуры или мыши, а также двумя выходами HDMI для подключения различных устройств.

BenQ EH700 доступен в США по цене $1999 (примерно 180 000 рублей). В Австралии он продается по цене A$2599 (примерно 230 000 рублей). Информация о дате выпуска в других регионах и ценах пока не объявлена.